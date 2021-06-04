Как долги облгазов влияют на пенсии и субсидии в Украине

Украинцы платят облгазам за распределение газа около 2 млрд грн ежемесячно, но эти предприятия увеличили задолженность перед Оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины до почти 10 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.



Коммунальные платежи в Украине. Фото: apostrophe.ua

До 29 мая облгазы должны были рассчитаться с Оператором ГТС Украины за газ, который отобрали из магистральных газопроводов для собственных производственных нужд на сумму 1,5 млрд грн. На погашение задолженности за 12 дней февраля им дали три месяца отсрочки, но расчеты составили менее 1,3%. Оператор ГТС сомневается, что облгазы также рассчитаются за другие долги.

"Сейчас облгазы должны оплатить ОГТСУ почти 10 млрд грн за газ для собственных производственных нужд. Из них 5,1 млрд грн — это уже просроченная задолженность, а 4,8 млрд грн — это начисления с отсрочкой к уплате в июне", — сообщили в пресс-службе Оператора ГТС.

В предприятии подчеркнули, что из-за долгов облгазов несут значительные убытки, а госбюджет недополучает деньги в виде дивидендов и налогов. Все это влияет на пенсии, субсидии и другие соцвыплаты.

"При этом население Украины исправно платит тариф на распределение облгазам объемом примерно 2 млрд грн ежемесячно, но рычагов контроля целевого использования этих денег нет", — отметил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

По его словам, ни отсрочки платежей, ни суды и переговоры не останавливают практику бесплатных отборов газа из ГТС и злоупотребления облгазов. Помешать этому могут распределительные счета, считает Макогон. Деньги, которые украинцы платят облгазам, должны распределяться по целевому назначению, уверен он.

Есть ли проблемы с социальными выплатами и оформлением субсидий, корреспондент "Комментариев" спросил у жителей Киевской области. Елена имеет более 15 лет трудового стажа, но с апреля 2021 года потеряла работу. Последние годы женщина работала на руководящих должностях и получала официальную зарплату. Чтобы иметь какую-то поддержку от государства за оплаченные годами налоги на время поиска новой работы, она обратилась в центр занятости.

"В начале мая я получила статус безработной и начала искать работу. В конце мая в центре занятости сообщили, что задержка с выплатами пособий по безработице составляет 1,5-2 месяца. То есть первые деньги я получу не раньше июля. Мне сказали, что такая ситуация по всей Украине. Кроме того, есть вероятность, что выплата будет минимальной, потому что есть задержка с электронной базой, которая должна показать, сколько денег мне начислят. За месяц данных не было. Такая у нас диджитализация", — рассказала Елена.

В Украине с 1 января значительно выросли цены на коммуналку. Подорожали электроэнергия и газ. Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за куб. м и ограничил цену на распределение газа до 1,79 грн за куб. м. Такие цены действовали с 1 февраля по 31 марта. В апреле цены на газ вернулись к рыночным и ограничения в 6,99 грн за куб. м утратили силу. В мае правительство ввело годовой тариф на газ для населения.

Компенсировать рост цен на коммуналку власти обещали за счет субсидий. С 1 мая в Украине стартовало переназначение субсидий. Денежная государственная помощь стала адресной. Из-за новых правил украинцы во время пандемии коронавируса вынуждены были стоять в очередях для переоформления субсидий, а те, кто имел на депозите 56 750 грн, потеряли возможность оформить госпомощь. Кабмин снова изменил правила и упростил оформление субсидий, но для некоторых украинцев ничего не изменилось: чтобы переоформить субсидию, в очередь записывают через два месяца.

"Я узнал, что переоформить субсидию можно автоматически, но в соцзащите мне сообщили, что надо подойти к ним и заново подать все документы. Звонил им в конце мая. Меня записали в очередь на конец июля. Субсидию получал на банковский счет, потому что у меня договор по реструктуризации долга за квартплату. Сейчас непонятно, как буду получать", — рассказал житель Киевской области Сергей.

Мужчина имеет инвалидность и получает социальную помощь. Он добавил, что в мае пособие по инвалидности получил вовремя.

На этой неделе Верховная Рада Украины вызвала отчитываться министра социальной политики Марину Лазебную о соцзащите населения в связи с повышением цен на коммуналку. Министр доложила народным депутатам о состоянии социальной помощи семьям с детьми, пенсионном обеспечении и защите людей с инвалидностью в Украине. В частности, она сообщила, что с 1 июля 2021 года миллиону украинцев пересчитают пенсии. Однако никаких вопросов к Лазебной о субсидиях у народных депутатов во время часа вопросов к правительству не возникло.

Ранее "Комментарии" сообщали, что чиновники Министерства энергетики и угольной промышленности (Минэнерго) Украина наладили масштабную коррупционную схему, которая за три года нанесла ущерб государству на почти 1,5 млрд грн. После аудита правоохранители провели 47 обысков по всей Украине. Следственные действия велись в Минэнерго, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и в 37 облгазах, а также по месту жительства бывших высокопоставленных чиновников министерства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!