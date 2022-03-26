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Как будут наказывать владельцев жилья за повышение цен во время войны

Во многих западных регионах Украины из-за войны резко подскочили цены на аренду жилья: какое наказание ждет владельцев недвижимости

сегодня, 19:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Из-за войны, которую на территории Украины развязала Российская Федерация, многие наши жители были вынуждены выехать в западные регионы, потому что там более безопасно. Но снять жилье там оказалось проблематично, поскольку владельцы квартир резко подняли цены. Какое наказание их ждет?

Как будут наказывать владельцев жилья за повышение цен во время войны

Аренда жилья в Украине во время войны (фото из открытых источников)

В Бюро экономической безопасности отметили, что в текущем месяце к ним поступило более 700 обращений граждан по поводу необоснованного завышения цен на аренду недвижимости. Большинство жалоб поступало из Львовской, Днепропетровской, Закарпатской и Винницкой областей.

Отмечается, что владельцы гостиниц, квартир или частных домов, которые резко увеличили цены на аренду жилья для переселенцев, рискуют заплатить штраф или могут даже быть привлечены к уголовной ответственности. Их имущество может быть изъято на нужны ВСУ или гуманитарную помощь людям, которые пострадали от войны.

Ранее по этому поводу высказались и городские головы Черновцов, Львова, Ивано-Франковска, которые осудили такие поступки недобросовестных арендодателей. Например, Андрей Садовый заявил, что повышение цен на аренду жилья будет приравниваться к мародерству.

К слову, отправить жалобу на повышение цен украинцы могут на мейл БЕБ [email protected] или через чат в Telegram.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство восстановит каждому украинцу потерянное жилье, которое было уничтожено во время войны. Какэто можно воплотить в жизнь? Что важно будет учесть?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, как украинцам в военное время защитить свой дом или квартиру от мародеров.


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Источник: https://esbu.gov.ua/news/u-beb-vidpracovano-majzhe-400-povidomlen-shchodo-neobgruntovanogo-zavishchennya-cin
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