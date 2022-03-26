Как будут наказывать владельцев жилья за повышение цен во время войны

Из-за войны, которую на территории Украины развязала Российская Федерация, многие наши жители были вынуждены выехать в западные регионы, потому что там более безопасно. Но снять жилье там оказалось проблематично, поскольку владельцы квартир резко подняли цены. Какое наказание их ждет?

Аренда жилья в Украине во время войны (фото из открытых источников)

В Бюро экономической безопасности отметили, что в текущем месяце к ним поступило более 700 обращений граждан по поводу необоснованного завышения цен на аренду недвижимости. Большинство жалоб поступало из Львовской, Днепропетровской, Закарпатской и Винницкой областей.

Отмечается, что владельцы гостиниц, квартир или частных домов, которые резко увеличили цены на аренду жилья для переселенцев, рискуют заплатить штраф или могут даже быть привлечены к уголовной ответственности. Их имущество может быть изъято на нужны ВСУ или гуманитарную помощь людям, которые пострадали от войны.

Ранее по этому поводу высказались и городские головы Черновцов, Львова, Ивано-Франковска, которые осудили такие поступки недобросовестных арендодателей. Например, Андрей Садовый заявил, что повышение цен на аренду жилья будет приравниваться к мародерству.

К слову, отправить жалобу на повышение цен украинцы могут на мейл БЕБ [email protected] или через чат в Telegram.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство восстановит каждому украинцу потерянное жилье, которое было уничтожено во время войны. Какэто можно воплотить в жизнь? Что важно будет учесть?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, как украинцам в военное время защитить свой дом или квартиру от мародеров.

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