Как будут наказывать владельцев жилья за повышение цен во время войны

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Светлана Шкурупий
Из-за
войны, которую на территории Украины развязала Российская Федерация, многие
наши жители были вынуждены выехать в западные регионы, потому что там более
безопасно. Но снять жилье там оказалось проблематично, поскольку владельцы
квартир резко подняли цены. Какое наказание их ждет?
Аренда жилья в Украине во время войны (фото из открытых источников)
В
Бюро экономической безопасности отметили, что в текущем месяце к ним поступило
более 700 обращений граждан по поводу необоснованного завышения цен на аренду
недвижимости. Большинство жалоб поступало из Львовской, Днепропетровской,
Закарпатской и Винницкой областей.
Отмечается,
что владельцы гостиниц, квартир или частных домов, которые резко увеличили цены
на аренду жилья для переселенцев, рискуют заплатить штраф или могут даже быть
привлечены к уголовной ответственности. Их имущество может быть изъято на нужны
ВСУ или гуманитарную помощь людям, которые пострадали от войны.
Ранее
по этому поводу высказались и городские головы Черновцов, Львова,
Ивано-Франковска, которые осудили такие поступки недобросовестных арендодателей.
Например, Андрей Садовый заявил, что повышение цен на аренду жилья будет
приравниваться к мародерству.
К
слову, отправить жалобу на повышение цен украинцы могут на мейл
БЕБ [email protected] или через чат в Telegram.
Напомним,
президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство восстановит
каждому украинцу потерянное жилье, которое было уничтожено во время войны. Какэто можно воплотить в жизнь? Что важно будет учесть?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, как
украинцам в военное время защитить свой дом или квартиру от мародеров.
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