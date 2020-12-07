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Как безопасно встретить Новый год - советы ВОЗ

Даже во время праздников не стоит расслабляться и забывать о карантинные мероприятия

сегодня, 12:15
Автор:

Кириєнко Анна

В связи с пандемией коронавируса нынешние новогодние и рождественские праздники пройдут не так, как обычно. Но это не повод грустить и не праздновать. Чтобы провести Новый год весело и безопасно, глава ВОЗ дал несколько советов в своем Твиттере.

Как безопасно встретить Новый год - советы ВОЗ

Как провести Новый год во время пандемии коронавируса. Фото: udm-info.ru

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Ґебреесус советует оставаться во время праздников дома. Даже несмотря на большое желание, следует избегать контактов с друзьями и членами семьи, которые не живут с вами. Можно придумать другой способ как их поздравить и увидеть.

Даже во время праздничных дней не нужно расслабляться. Стоит помнить и соблюдать противоэпидемические мероприятия.

Если же вы все-таки планируете встретиться с близкими, делайте это на улице на безопасном расстоянии. Вы можете повести общее время на свежем воздухе.

Глава ВОЗ посоветовал воздержаться от путешествий. Также следует избегать торгово-развлекательных центров. Там может быть множество людей.

Шопинг следует проводить в интернет-магазинах. Не выходите из дома в "пиковые" часы — чем больше людей, тем больше вероятность заразиться.

Если вы плохо себя чувствуете и ощущаете признаки гриппа, останьтесь дома и избегайте контактов с людьми.

Напоминаем, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила инструкцию по использованию медицинских масок во время пандемии. В частности, людям следует носить маски вне помещений, если невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр.

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Источник: https://twitter.com/DrTedros/status/1335708276793733120
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