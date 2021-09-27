Как алкоголь может спровоцировать положительный Covid-тест

В Германии ученые из Тюбингенского университета опубликовали результаты эксперимента, проведенного над пациентами с положительным Covid-тестом. Об этом сообщили в Международном журнале инфекционных заболеваний. Ученые выяснили, что, выпив некоторые напитки, можно получить положительный Covid-тест. Это касается только быстрых анализов на антиген, пишет издание "Факты".

Положительный Covid-тест, фото из открытых источников

Специалисты исследовали влияние напитков, нанося на них различные жидкости. После этого ряд тестов показал наличие вируса, хотя на самом деле его не было.

"Мы обнаружили, что все безалкогольные напитки, энергетические напитки, алкогольные напитки (водка, виски и бренди), минеральная бутилированная вода и газированная минеральная вода спровоцировали проявление красной тестовой полосы", — сообщают исследователи.

Ученые уверены, что это может быть связано с изменением pH в этих растворах, которое может модулировать функцию антител.

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