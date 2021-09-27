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Как алкоголь может спровоцировать положительный Covid-тест

Некоторые сладкие газированные и негазированные напитки, энергетики и алкоголь могут влиять на показания быстрых тестов на коронавирус

сегодня, 15:55
Автор:

Хмільовська Інна

В Германии ученые из Тюбингенского университета опубликовали результаты эксперимента, проведенного над пациентами с положительным Covid-тестом. Об этом сообщили в Международном журнале инфекционных заболеваний. Ученые выяснили, что, выпив некоторые напитки, можно получить положительный Covid-тест. Это касается только быстрых анализов на антиген, пишет издание "Факты".

Как алкоголь может спровоцировать положительный Covid-тест

Положительный Covid-тест, фото из открытых источников

Специалисты исследовали влияние напитков, нанося на них различные жидкости. После этого ряд тестов показал наличие вируса, хотя на самом деле его не было.

"Мы обнаружили, что все безалкогольные напитки, энергетические напитки, алкогольные напитки (водка, виски и бренди), минеральная бутилированная вода и газированная минеральная вода спровоцировали проявление красной тестовой полосы", — сообщают исследователи.

Ученые уверены, что это может быть связано с изменением pH в этих растворах, которое может модулировать функцию антител.

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Напомним, "Комментарии" информировали о том, что Ляшко назвал области, которые в шаге от "красной" зоны. Уже есть ряд областей, которые ближе всего к попаданию в "красную" зону эпидемической опасности в Украине. Речь идет о Черновицкой, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. 


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Источник: https://health.fakty.com.ua/ua/napulsi/gazovana-voda-ta-alkogol-deyaki-napoyi-mozhut-sprovokuvaty-pozytyvnyj-covid-test/
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