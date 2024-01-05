Кадыров предложил США сделку: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных. Их список он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, прибывшему в столицу республики, город Грозный. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников
Отмечается, что свое предложение глава Чечни озвучил в ходе построения силовых подразделений республики в Грозном. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять "абсурдные санкции, которые ни на что не влияют" против родственников Кадырова, его лошадей и самолета.
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Также издание "Комментарии" сообщало – после того, как Евросоюз, спустя долгий промежуток времени, принял 12-й пакет санкций против РФ, его (а также страны G7) начали просить отложить введение запрета на российские алмазы. Это делает Индия, активно торгующая с Россией, хоть та же нефть страны-агрессора уже испытывает проблемы с попаданием в Индию. Тем временем Путин, периодически выступающий с нападками в адрес Запада, предложил США и Европе возобновить экономическое сотрудничество с РФ. Что можно сказать о санкционном давлении на страну-агрессора по итогам этого года? Как увеличить эффект ограничений против РФ, какие еще следует ввести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Обсуждения
Новости
Юрій
сегодня, 17:39
По перше,- санкції не діють. По друге,- він захопив в Донецьку і Луганську? А там велись бойові дії? Ці міста давно захоплено пуйлостаном і там не було бойових зіткнень, в яких можна булоб захопити полонених. По третє,- зняти санкції з усіх його родичів крім ньго самого? А в чому різниця, через кого відмиваються брудні гроші,- через кадирова, чи через його рідню? Це все один гаманець. Видно дондирову таки припекло.