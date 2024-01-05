Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных. Их список он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, прибывшему в столицу республики, город Грозный. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

"Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. ... Если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей. ... Кроме меня. Еще добавят немного санкции против меня, то мы этих людей отдадим", — заявил Рамзан Кадыров.

Отмечается, что свое предложение глава Чечни озвучил в ходе построения силовых подразделений республики в Грозном. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять "абсурдные санкции, которые ни на что не влияют" против родственников Кадырова, его лошадей и самолета.

"Если вы выполните эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома", — говорит один из наших военных.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина провела рекордный обмен военнопленными: вскоре могут быть еще позитивные новости.

Также издание "Комментарии" сообщало – после того, как Евросоюз, спустя долгий промежуток времени, принял 12-й пакет санкций против РФ, его (а также страны G7) начали просить отложить введение запрета на российские алмазы. Это делает Индия, активно торгующая с Россией, хоть та же нефть страны-агрессора уже испытывает проблемы с попаданием в Индию. Тем временем Путин, периодически выступающий с нападками в адрес Запада, предложил США и Европе возобновить экономическое сотрудничество с РФ. Что можно сказать о санкционном давлении на страну-агрессора по итогам этого года? Как увеличить эффект ограничений против РФ, какие еще следует ввести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



