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Кадыров предложил США сделку: о чем идет речь

Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных

сегодня, 16:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных. Их список он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, прибывшему в столицу республики, город Грозный. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Кадыров предложил США сделку: о чем идет речь

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

"Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. ... Если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей. ... Кроме меня. Еще добавят немного санкции против меня, то мы этих людей отдадим", — заявил Рамзан Кадыров.

Отмечается, что свое предложение глава Чечни озвучил в ходе построения силовых подразделений республики в Грозном. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять "абсурдные санкции, которые ни на что не влияют" против родственников Кадырова, его лошадей и самолета.

"Если вы выполните эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома", — говорит один из наших военных.

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Также издание "Комментарии" сообщало – после того, как Евросоюз, спустя долгий промежуток времени, принял 12-й пакет санкций против РФ, его (а также страны G7) начали просить отложить введение запрета на российские алмазы. Это делает Индия, активно торгующая с Россией, хоть та же нефть страны-агрессора уже испытывает проблемы с попаданием в Индию. Тем временем Путин, периодически выступающий с нападками в адрес Запада, предложил США и Европе возобновить экономическое сотрудничество с РФ. Что можно сказать о санкционном давлении на страну-агрессора по итогам этого года? Как увеличить эффект ограничений против РФ, какие еще следует ввести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://ria.ru/20240105/sanktsii-1919834275.html
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Обсуждения

Юрій

сегодня, 17:39

По перше,- санкції не діють. По друге,- він захопив в Донецьку і Луганську? А там велись бойові дії? Ці міста давно захоплено пуйлостаном і там не було бойових зіткнень, в яких можна булоб захопити полонених. По третє,- зняти санкції з усіх його родичів крім ньго самого? А в чому різниця, через кого відмиваються брудні гроші,- через кадирова, чи через його рідню? Це все один гаманець. Видно дондирову таки припекло.


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