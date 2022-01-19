Кабмин разрешил покупать лекарства за "тысячу Зеленского", но не всем: что говорят эксперты

Правительство Украины на заседании 19 января расширило президентскую программу єПідтримка. Так, с 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет смогут потратить 1000 грн (т.н. "тысяча Зеленского") на лекарства.

Правительство разрешило покупать лекарства за "тысячу Зеленского" - фото из открытых источников - фото: 24 канал

Эксперты оценили для портала "Комментарии" это решение Кабмина.

Хорошо, что власть прислушалась к критике и дала возможность людям старше 60 лет использовать средства на приобретение лекарств

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок отмечает:

"Когда только появилась идея о такой тысяче, я относился к ней критически. К тому, что власти смогут дать полностью вакцинированным людям возможность каким-то способом приобретать на эти деньги билеты в театр или кино, на поезда, абонементы в спортзал или книги. Ведь немало тех, кто получил прививки – пожилые люди, проживающие вне крупных городов. И не нуждающиеся именно в такого рода "вложении" денег. И если бы их лишили возможности использовать эту тысячу как-то иначе – это было бы классической дискриминацией. Подобные заявления я и мои коллеги высказывали неоднократно. А потому приветствую, что власть прислушалась к критике и дала возможность людям старше 60 лет использовать средства на приобретение лекарств".

Механизм, по словам эксперта, отработан, за что спасибо Минцифры, проведшем серьезную работу для того, чтобы люди могли легко распоряжаться своей "электронной тысячей".

"Говорить о том, что это как-то реально поддержит те или иные сферы экономики я бы не стал. Но тут важнее, чтобы люди вакцинировались – и получали более широкие возможности использовать предоставляемые за это средства, – поясняет Валерий Клочок. – Хотелось бы также, чтобы появилась возможность использовать "электронную тысячу" для погашения задолженности по коммунальным платежам. И вообще – дальнейшего расширения возможностей для использования этих денег"

Все правительства, во все времена, славились такого рода "подачками", причем за счет налогоплательщиков

Врач, блогер, писатель Наталья Николаева уверена, что для рядового, среднестатистического пожилого украинца – нововведение является очевидным плюсом. Точнее – бонусом из серии "ну, хоть что-то".

"Лекарства для пожилых – куда актуальнее, чем театры и фитнес. Но простые люди никогда обычно не задумываются, откуда эти "юлины", "вовины" тысячи берутся. А берутся они из карманов самих же граждан, – подчеркивает Наталья Николаева. – Все правительства, во все времена, славились такого рода "подачками". Хоть в данной политической и экономической ситуации – это сущие мелочи. Жалкое подобие заботы, причем за счет налогоплательщиков, на фоне резко возросших коммунальных оплат, цен на продукты и увеличивающейся дыры в бюджете".

С одной стороны, видим логичные действия правительства. А с другой – есть явная недоработка

Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права и фармацевтики Александр Гришаков считает позитивом, что єПідтримка обратила внимание на нужды пожилого населения, которое получило возможность потратить 1000 гривен на лекарства.

"Украинские пенсионеры нередко находятся за чертой бедности или приближаются к этой черте. Пенсия маленькая, а цены на лекарства – высокие, как и надобность в них. Но есть и много других слоев населения, которые тоже хотели бы распоряжаться "электронной тысячей" вне очерченных на данный момент рамок. На приобретение тех же лекарств. Это, к примеру, инвалиды, социально не защищенные граждане. Если им нет 60, почему они лишены такой возможности? – задается вопросом Александр Гришаков. – Так что, с одной стороны, видим логичные действия правительства. А с другой – есть явная недоработка".

Ранее "Комментарии" писали, куда подростки смогут потратить тысячу гривен за вакцинацию.

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