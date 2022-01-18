Куда подростки смогут потратить тысячу гривен за вакцинацию

В Министерстве образования и науки (Минобразования) подготовили предложения по сферам применения тысячи гривен, которую будут выплачивать вакцинированным подросткам. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.

В Украине выплатят подросткам 1000 за вакцинацию, фото из открытых источников

Среди таких предложений – расходы на оплату внешкольных творческих кружков для молодежи. Пока речь идет о школьниках в возрасте от 14 до 18 лет, однако в Офисе президента подчеркнули, что выплаты в рамках программы "єПідтримка" могут быть назначены с 12 лет.

Ранее сообщалось, что глава государства поручил правительству разработать отдельную программу выплат для подростков. Пока механизм выплат несовершеннолетним неизвестен. Над этим вопросом работают в Кабинете министров.

На заседании правительства будет принято решение о том, что взрослые от 60 лет смогут с тысячи гривен за вакцинацию заплатить за лекарства в аптеках. Во время селекторного совещания в Офисе президента было решено, что ввиду пожеланий пожилых людей, в перечень мест, где можно приобрести товары за тысячу, будут добавлены аптеки.

То есть украинцам будет предоставлена возможность приобрести лекарства на эти средства. О перечне лекарства не сообщается. Потратить средства на лекарства смогут со второй половины января 2022 года, украинцы старше 60 лет. Выплаты будут произведены без приложения "Дия".

Как сообщал портал "Комментарии", выпускники в 2022 году получат сертификаты ЗНО разной формы. Министерство образования и науки уже разработало и утвердило новые формы сертификатов и информационной страницы. В 2022 году одиннадцатиклассники, планирующие поступать в заведения высшего образования (ЗВО), смогут сдать тестирование по более чем пяти предметам. Поэтому была изменена форма сертификатов ВНО для абитуриентов.



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