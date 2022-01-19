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В Украине расширили программу "єПідтримка", но не для всех

Лекарственные средства разрешено покупать в аптечных заведениях, а также в интернет-аптеках

сегодня, 15:43
Автор:

Елизавета Черных
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В среду, 19 января, Правительство Украины приняло решение расширить президентскую программу "єПідтримка", которая позволяет полностью вакцинированным украинцам получить 1000 от государства. Об этом в своем Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль. 

В Украине расширили программу "єПідтримка", но не для всех

єПідтримка - фото: ДІЯ

Так, с 24 января граждане Украины старше 60 лет получат возможность потратить 1000 гривен на лекарства. 

Лекарственные средства разрешено покупать в аптечных заведениях, а также в интернет-аптеках. Граждане 60+ смогут приобрести любые препараты, разрешенные к применению в нашем государстве, как по рецепту врача, так и без него. 

Также известно, что по программе "єПідтримка" можно будет купить только лекарства, а не другие товары, продающиеся в аптеке. Например, нельзя покупать диетические добавки или косметические средства, тонометры, приспособления для ингаляции и другое. 

Кроме того, глава Правительства добавил, что в планах расширить программу поддержки и на детей возрастом от 12 до 17 лет. Для этого уже оформлено соответствующее протокольное поручение. 

Напомним, что в Министерстве образования и науки (Минобразования) подготовили предложения по сферам применения тысячи гривен, которую будут выплачивать вакцинированным подросткам. Среди таких предложений – расходы на оплату внешкольных творческих кружков для молодежи. Пока речь идет о школьниках в возрасте от 14 до 18 лет, однако в Офисе президента подчеркнули, что выплаты в рамках программы "єПідтримка" могут быть назначены с 12 лет.

Ранее в материале портала "Комментарии" - Названы первые три места по использованию тысячи Зеленского. 


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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/2031
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