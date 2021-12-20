Названы первые три места по использованию тысячи Зеленского

Появились первые статистические данные по использованию тысячи за вакцинацию, которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский, мотивируя украинских граждан вакцинироваться против коронавируса. Пока что в самой большой прибыли от президентской инициативы отечественная киноиндустрия. Украинцы больше всего отдают предпочтение походам в кинотеатры и покупают за "тысячу Зеленского" билеты в кино. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал министра культуры Александра Ткаченко.

Тысяча гривен. Фото из открытых источников

Министр представил условный рейтинг того, как украинцы используют деньги, который получают за вакцинацию. На первом месте разместились походы в кинотеатры. На втором месте – книжные магазины. Здесь стоит отметить, что украинцы отдают предпочтение покупке книг ненамного меньше, чем просмотру кино. На третьем месте – театральные продюсерские агентства.

Александр Ткаченко отметил, пока что те результаты по поддержке государства сферы культуры через выделения средств для граждан за вакцинацию его лично впечатляют. Министр отметил, что такая помощь есть очень важной, учитывая то, как непросто сере культуры приходится во времена пандемии.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцев предупредили о мошеннической схеме. Мошенники использую "тысячу Зеленского", как новый способ выманить у доверчивых граждан их средства. Украинцы стали получать сообщения и телефонные звонки от мошенников о начислении выплат за прививку от коронавируса, а взамен мошенники просят указывать свои номера карт и три цифры на их обороте.





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