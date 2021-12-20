logo

BTC/USD

45776.14

ETH/USD

3782.44

LTC/USD

146.08

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Названы первые три места по использованию тысячи Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы первые три места по использованию тысячи Зеленского

Появились первые статистические данные по использованию тысячи за вакцинацию

сегодня, 14:25
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Появились первые статистические данные по использованию тысячи за вакцинацию, которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский, мотивируя украинских граждан вакцинироваться против коронавируса. Пока что в самой большой прибыли от президентской инициативы отечественная киноиндустрия. Украинцы больше всего отдают предпочтение походам в кинотеатры и покупают за "тысячу Зеленского" билеты в кино. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал министра культуры Александра Ткаченко.

Названы первые три места по использованию тысячи Зеленского

Тысяча гривен. Фото из открытых источников

Министр представил условный рейтинг того, как украинцы используют деньги, который получают за вакцинацию. На первом месте разместились походы в кинотеатры. На втором месте – книжные магазины. Здесь стоит отметить, что украинцы отдают предпочтение покупке книг ненамного меньше, чем просмотру кино. На третьем месте – театральные продюсерские агентства.

Александр Ткаченко отметил, пока что те результаты по поддержке государства сферы культуры через выделения средств для граждан за вакцинацию его лично впечатляют. Министр отметил, что такая помощь есть очень важной, учитывая то, как непросто сере культуры приходится во времена пандемии.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцев предупредили о мошеннической схеме. Мошенники использую "тысячу Зеленского", как новый способ выманить у доверчивых граждан их средства. Украинцы стали получать сообщения и телефонные звонки от мошенников о начислении выплат за прививку от коронавируса, а взамен мошенники просят указывать свои номера карт и три цифры на их обороте.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/otkachenkokyiv/1072
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!