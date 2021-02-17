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Елизавета Черных
Правительство Украины планирует продлить действие карантинных ограничений на территории страны до 30 апреля 2021 года. Соответствующий проект документа находится повестке дня заседания Кабинета министров 17 февраля, передает РБК-Украина.
Кабмин планирует продлить карантин и снова поделить Украину на зоны - фото из открытых источников
Помимо продления карантина, проект предусматривает установление на территории Украины в целом или на территории регионов "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирусного заболевания, а также введение дополнительных мер для отдельных регионов, по результатам оценки эпидемических показателей.
В документе также отмечено, что в случае наступления в каком-либо регионе признаков "красного" уровня опасности, на всей его территории будут введены ограничения, как в период с 8 до 25 января.
Напомним, что правительство должно принять постановление об адаптивном карантине, согласно которому Украину по-новому поделят на карантинные зоны, с присвоением каждой зоне своего цвета. В отличие от деления на карантинные зоны в прошлом году, когда в одной области разные населенные пункты относились к разным зонам, в этот раз зонирование будет проводиться на уровне областей.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что в Украине ослабили некоторые карантинные ограничения из-за коронавируса, но украинцам пока рано расслабляться — победа над эпидемией еще не наступила. Об этом пишет голова комитета по вопросам здоровья нации ВРУ Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале. Как пояснил Радуцкий, стабилизация эпидемиологической ситуации в стране действительно дает возможность снять некоторые ограничения.
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