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Украину по-новому поделят на карантинные зоны

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, по каким принципам Украину поделят на «карантинные зоны»

сегодня, 17:38
Автор:

Татьяна Веремеева

На следующей неделе в правительство должно принять постановление об адаптивном карантине, согласно которому Украину по-новому поделят на карантинные зоны, с присвоением каждой зоне своего цвета. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

Украину по-новому поделят на карантинные зоны

Согласно данным Виктора Ляшко, страну разделят на четыре "цветные зоны":

- "зеленая" – отмена почти всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса, обязательным остается только ношение масок;
— "желтая" – сохранение действующих сегодня ограничений. В этой зоне будет находиться вся Украина;
— в "оранжевую" зону попадут регионы, в которых будет нарушен один из пяти контрольных показателей;
— к "красной" зоне будут относиться регионы при превышении двух из пяти контрольных показателей. В этой зоне будут действовать такие же ограничения, как во время локдауна в январе 2021 года.

Показателями для введения ограничений "красной" зоны в регионе могут быть такие показатели (если они сохраняются от трех дней подряд):

- загруженность койко-мест в больницах (с кислородом) на уровне более 65%;
— число тестирований методом ПЦР в течение последних 7 дней на 100 тысяч человек населения — менее 300;
— когда количество госпитализаций пациентов с подтверждением или подозрением на COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тысяч человек населения более 60;
— коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и тестированием на антиген составляет более 20%;
— рост общего числа госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом составляет более 50%.

В отличие от деления на карантинные зоны в прошлом году, когда в одной области разные населенные пункты относились к разным зонам, в этот раз зонирование будет проводиться на уровне областей.

Напомним, в Украине ослабили некоторые карантинные ограничения из-за коронавируса, но украинцам пока рано расслабляться — победа над эпидемией еще не наступила.


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Источник: https://news.rbc.ua/rus/society/adaptivnyy-karantin-vernut-sleduyushchey-1613224653.html
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