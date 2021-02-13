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Татьяна Веремеева
На следующей неделе в правительство должно принять постановление об
адаптивном карантине, согласно которому Украину по-новому поделят на
карантинные зоны, с присвоением каждой зоне своего цвета. Об этом на встрече с
журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".
Согласно данным Виктора Ляшко, страну разделят на четыре "цветные зоны":
- "зеленая" – отмена почти всех ограничений, связанных с пандемией
коронавируса, обязательным остается только ношение масок;
— "желтая" – сохранение действующих сегодня ограничений. В этой зоне будет находиться вся Украина;
— в "оранжевую" зону попадут регионы, в которых будет нарушен один из пяти контрольных показателей;
— к "красной" зоне будут относиться регионы при превышении двух из пяти контрольных показателей. В этой зоне будут действовать такие же ограничения, как во время локдауна в январе 2021 года.
Показателями для введения ограничений "красной" зоны в регионе могут быть
такие показатели (если они сохраняются от трех дней подряд):
- загруженность койко-мест в больницах (с кислородом) на уровне более 65%;
— число тестирований методом ПЦР в течение последних 7 дней на 100 тысяч человек населения — менее 300;
— когда количество госпитализаций пациентов с подтверждением или подозрением на COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тысяч человек населения более 60;
— коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и тестированием на антиген составляет более 20%;
— рост общего числа госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом составляет более 50%.
В отличие от деления на карантинные зоны в прошлом году, когда в одной
области разные населенные пункты относились к разным зонам, в этот раз
зонирование будет проводиться на уровне областей.
Напомним, в Украине ослабили
некоторые карантинные ограничения из-за коронавируса, но украинцам пока
рано расслабляться — победа над эпидемией еще не наступила.
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