К озеру Синевир образовались огромные пробки

Карпаты – одно из самых популярных направлений в новогодне-рождественский период. Туда съезжаются как местные жители, так и туристы. Вот как выглядит дорога к озеру Синевир.

Карпаты - фото из открытых источников

К озеру Синевир образовались километровые автомобильные пробки, пишет Mukachevo.net. При этом пробки заметны не только на подъезде к горному водоему, но и те, кто пытаются покинуть туристическую локацию, также стоят в пробках.





Отмечается, что путешественники приехали в Закарпатье на новогодне-рождественские праздники. В результате из-за наплыва туристов в пробках собралось несколько сотен легковых автомобилей и автобусов.





Напомним, в Карпатах на протяжении трех предстоящих дней ухудшится погода. Как сообщается на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах", ухудшение погоды зависит от циклонов, которые будут проходить над горами. Ожидается сильный ветер (порывы до 16 м/с, на высокогорье — до 22 м/с), дождь с мокрым снегом в горах и на высокогорье, а также снег. Сегодня и завтра в горах снежных покров снега будет доходить до 15 см, но уже через несколько дней из-за плюсовой температуры снег практически растает. Кроме того, в Карпатах ожидается существенное осложнение погодных условий: метель, сильный мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега. 25 декабря ожидается, что в результате возобновления осадков на высокогорье снова образуется снежный покров высотой до 10 см.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Украине ожидается кратковременное похолодание. Такой прогноз сделала синоптик. Кроме того, по прогнозу, во второй половине текущей недели станет больше осадков

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