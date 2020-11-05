kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

15029.91

ETH/USD

409.06

LTC/USD

58.09

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события К концу года мы можем получить 20 тысяч заболевших COVID-19 в день, - премьер-министр
commentss НОВОСТИ Все новости

К концу года мы можем получить 20 тысяч заболевших COVID-19 в день, - премьер-министр

По словам премьер-министра, система медицины готовится к серьезному увеличению количества больных

сегодня, 19:15
Автор:

Елизавета Черных

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, что к концу года количество заболевших коронавирусом может возрасти к 20 тысячам за сутки. Об этом чиновник заявил журналистам РБК. 

К концу года мы можем получить 20 тысяч заболевших COVID-19 в день, - премьер-министр

Фото: Корреспондент

"Мы до конца месяца можем получить 15 тысяч в день. Это уже не секрет, можно считать сегодняшние цифры… обычная математика без других мер показывает, что мы будем эти цифры иметь. До конца года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день", — подчеркнул премьер. 

Он также отметил, что система медицины Украины к этому готовится. Кроме того, по словам Шмыгаля, правительство разрабатывает различные варианты продление адаптивного карантина на территории страны.

Как сообщали "Комментарии" ранее премьер-министр назвал условия локдауна в Украине. По его словам, карантин будет серьезно усилен, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет ухудшаться. 

Напомним, что сегодня в Украине зафиксировали рекордное количество заболевших COVID-19, оно составило 9850 человек. Болеет на данный момент 237 761 украинец. А всего с начала вспышки в Украине коронавирус подхватили 430 467 человек. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ