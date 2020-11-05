К концу года мы можем получить 20 тысяч заболевших COVID-19 в день, - премьер-министр

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, что к концу года количество заболевших коронавирусом может возрасти к 20 тысячам за сутки. Об этом чиновник заявил журналистам РБК.

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"Мы до конца месяца можем получить 15 тысяч в день. Это уже не секрет, можно считать сегодняшние цифры… обычная математика без других мер показывает, что мы будем эти цифры иметь. До конца года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день", — подчеркнул премьер.

Он также отметил, что система медицины Украины к этому готовится. Кроме того, по словам Шмыгаля, правительство разрабатывает различные варианты продление адаптивного карантина на территории страны.

Как сообщали "Комментарии" ранее премьер-министр назвал условия локдауна в Украине. По его словам, карантин будет серьезно усилен, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет ухудшаться.

Напомним, что сегодня в Украине зафиксировали рекордное количество заболевших COVID-19, оно составило 9850 человек. Болеет на данный момент 237 761 украинец. А всего с начала вспышки в Украине коронавирус подхватили 430 467 человек.

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