Шмыгаль назвал условия локдауна в Украине

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Елизавета Черных
Во время правительственного заседания премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что пока власти не планируют вводить локдаун для всей территории страны, несмотря на то, что многие европейские страны уже имеют такой опыт. Однако, чиновник заявил, что карантин будет серьезно усилен, если количество заболевших коронавирусом будет увеличиваться.
Фото: Голос Украины
Напомним, что сегодня Денис Шмыгаль призвал глав ОГА готовить помещения к оборудованию их дополнительными койкоместами. По словам премьер-министра Украины, количество мест должно увеличиться на 25 тысяч.
Ранее "Комментарии" сообщали, что по словам журналистки Сони Кошкиной в Украине могут ввести черную зону карантина, и кто туда может попасть. По ее информации, будет рассмотрен вариант карантина выходного дня, при котором с вечера пятницы по утро понедельника будет ограничена работа ресторанов и развлекательных заведений.
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