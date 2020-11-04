Шмыгаль назвал условия локдауна в Украине

Во время правительственного заседания премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что пока власти не планируют вводить локдаун для всей территории страны, несмотря на то, что многие европейские страны уже имеют такой опыт. Однако, чиновник заявил, что карантин будет серьезно усилен, если количество заболевших коронавирусом будет увеличиваться.

Фото: Голос Украины

"Мы сейчас не собираемся идти по этому пути и вводить локдаун целой страны, но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство применить более жесткие ограничения", – подчеркнул премьер.

Напомним, что сегодня Денис Шмыгаль призвал глав ОГА готовить помещения к оборудованию их дополнительными койкоместами. По словам премьер-министра Украины, количество мест должно увеличиться на 25 тысяч.

Ранее "Комментарии" сообщали, что по словам журналистки Сони Кошкиной в Украине могут ввести черную зону карантина, и кто туда может попасть. По ее информации, будет рассмотрен вариант карантина выходного дня, при котором с вечера пятницы по утро понедельника будет ограничена работа ресторанов и развлекательных заведений.

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