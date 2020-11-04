В Украине могут ввести черную зону карантина: кто туда попадет

На заседании Кабинета министров 4 ноября будут вынесены новые решения по карантину в Украине. Об этом сообщает журналистка Соня Кошкина в своем телеграм-канале.

По ее информации, будет рассмотрен вариант карантина выходного дня, при котором с вечера пятницы по утро понедельника будет ограничена работа ресторанов и развлекательных заведений.

"Оставить только аптеки и продуктовые. Строительные, прочие потребительские товары — также ограничить (во избежание скандалов, подобных весной с "Эпицентром")", — пишет Кошкина.

Также, как отмечает журналистка, введения полного локдауна в Украине не будет, однако к уже существующему перечню карантинных зон для регионов добавят еще одну под условным названием "черная".

"Критерии еще разрабатывают, но основной — полная заполняемость коек. Вот в черной зоне будет полный локдаун локальный, с остановкой всего", — сообщает Кошкина.

Кроме того, по ее словам, на заседании у президента Владимира Зеленского прозвучала идея в Киеве отдать под эпидемические нужды Феофанию.

"Президенту идея очень понравилась. (Премьер-министр Денис) Шмыгаль тоже поддержал. Но нашлись, понятно, противники", — добавила Кошкина.





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