Количество койкомест в больницах должно быть увеличено на 25 тысяч, - премьер-министр

Язык
BTC/USD
13860.50
ETH/USD
384.38
LTC/USD
52.96
USD/UAH
28.70
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Елизавета Черных
Сегодня, на селекторном совещании с руководителями областей по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул главам ОГА, что необходимо готовить дополнительные помещения, где будут размещаться кровати, где будут принимать больных с COVID-19.
Фото: Википедия
Премьер-министр также отметил, что руководители областей должны выполнить требование немедленно и безотлагательно.
Премьер также призвал всех глав администраций искать простые способы для снабжения кислорода к точкам подключения, чтобы как можно быстрее подключить кровати без проведения строительных работ.
Напомним, что сегодня в Украине зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом. Их количество составило 9524 человека.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости