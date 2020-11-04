Количество койкомест в больницах должно быть увеличено на 25 тысяч, - премьер-министр

Сегодня, на селекторном совещании с руководителями областей по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул главам ОГА, что необходимо готовить дополнительные помещения, где будут размещаться кровати, где будут принимать больных с COVID-19.

Фото: Википедия

"Нам нужно 25 тысяч дополнительных койкомест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без потребности в ремонтах, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос "если они потребуются" не стоит. Их надо начинать готовить под дополнительные койкоместа. Без обсуждений", — сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что руководители областей должны выполнить требование немедленно и безотлагательно.

"Це невідкладне доручення. Треба рухатися дуже швидко й оперативно", — продолжил Шмыгаль.

Премьер также призвал всех глав администраций искать простые способы для снабжения кислорода к точкам подключения, чтобы как можно быстрее подключить кровати без проведения строительных работ.

Напомним, что сегодня в Украине зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом. Их количество составило 9524 человека.

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