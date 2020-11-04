Абсолютный рекорд: число больных Covid-19 в Украине резко выросло

Всего лишь сутки понадобилось Украине, чтобы обновить собственный коронавирусный рекорд. За вчера врачи обнаружили еще 9524 больных с Covid-19 и это на 625 больше, чем было днем ранее. Об этом говорится на сайте СНБО.

Лечение коронавируса. Фото: Крым.Реалии

Впервые число новых больных в Киеве достигло показателя почти 900 человек за сутки. Коронавирус подхватили еще 856 жителей столицы.

Харьковская область, которая пока остается на втором месте по темпам распространения инфекции, ушла не слишком далеко. Там диагноз Covid-19 поставили еще 850 пациентам. На третьем месте — Донецкая область, где 636 новых больных.

Более 500 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали во Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.

С начала пандемии коронавирус в Украине подхватили уже 420 617 украинцев. В регионах ситуация следующая:

г. Киев — 40390 случаев (+856);

Харьковская область — 39559 случаев (+850);



Львовская область — 31639 случаев (+505);

Одесская область — 26332 случая (+547);



Черновицкая область — 23296 случаев (+415);

Ивано-Франковская область — 22047 случаев (+451);



Тернопольская область — 21332 случая (+146);

Ровенская область — 20300 случаев (+302);

Киевская область — 17918 случаев (+383);

Хмельницкая область — 17439 случаев (+511);

Житомирская область — 16200 случаев (+367);



Днепропетровская область — 16169 случаев (+440);

Закарпатская область — 15470 случаев (+283);

Волынская область — 14544 случая (+310);

Сумская область — 12776 случаев (+367);

Донецкая область — 12367 случаев (+636);



Винницкая область — 11363 случая (+267);

Запорожская область — 11227 случаев (+430);

Полтавская область — 10617 случаев (+427);

Черкасская область — 9898 случаев (+228);

Черниговская область — 9367 случаев (+154);

Николаевская область — 9027 случаев (+291);

Херсонская область — 4622 случая (+198);



Луганская область — 3988 случаев (+107);

Кировоградская область — 2730 случаев (+53).

Резко увеличилось и число тех, кто умер от осложнений Covid-19. За сутки их стало больше на 199. А общее число погибших достигло 7731.

Смогли победить коронавирус еще 7536 украинцев. К слову, это тоже суточный рекорд. Общее число тех, кто выздоровел, составляет 176 404 человека.

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