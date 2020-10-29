Супрун подсказала, как вернуть вкус и обоняние после коронавируса

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Виолетта Комаровская
Чтобы вернуть обоняние и вкусовые ощущения после выздоровления от Covid-19, их необходимо регулярно тренировать. Об этом рассказала в своем Facebook бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она предупредила, что на полное восстановление может уйти несколько месяцев.
Симптомы коронавируса
Четкого врачебного протокола восстановления после коронавируса в мире пока не существует. Однако попытаться ускорить регенерацию вкусовых рецепторов и обоняния можно. Экс-руководитель Минздрава предлагает регулярно устраивать себе тренировки.
А вот, чтобы скорее вернулись все вкусовые ощущения, можно попробовать добавлять в пищу больше специй. Стоит добавить в рацион больше кислых, а также сладких продуктов.
Также по назначению врача можно принимать кортикостероиды в форме капель для носа. Они оказывают противовоспалительное действие, а назначают их обычно пациентов, у которых обоняние не возвращается в течение двух и более недель.
К слову, обоняние и вкус теряют более половины пациентов, которые подхватили коронавирус. А на полное восстановление обычно уходит от одной недели до года.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как снизить риск заражения коронавирусом в закрытом помещении.
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