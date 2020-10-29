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Главная Новости Общество медицина Супрун подсказала, как вернуть вкус и обоняние после коронавируса
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Супрун подсказала, как вернуть вкус и обоняние после коронавируса

На полное восстановление обоняния и вкусовых рецепторов может уйти от одной недели до года

сегодня, 13:19
Автор:

Виолетта Комаровская

Чтобы вернуть обоняние и вкусовые ощущения после выздоровления от Covid-19, их необходимо регулярно тренировать. Об этом рассказала в своем Facebook бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она предупредила, что на полное восстановление может уйти несколько месяцев. 

Супрун подсказала, как вернуть вкус и обоняние после коронавируса

Симптомы коронавируса

Четкого врачебного протокола восстановления после коронавируса в мире пока не существует. Однако попытаться ускорить регенерацию вкусовых рецепторов и обоняния можно. Экс-руководитель Минздрава предлагает регулярно устраивать себе тренировки. 

"З определенной частотой нужно вдыхать различные эфирные масла. Это могут быть экстракты отдельного растения, либо же их комбинации. Научная база такого метода весьма бедная, но существуют исследования, доказывающие, что такие тренировки положительно влияют на возращение нюха", — написала Супрун.

А вот, чтобы скорее вернулись все вкусовые ощущения, можно попробовать добавлять в пищу больше специй. Стоит добавить в рацион больше кислых, а также сладких продуктов.  

Также по назначению врача можно принимать кортикостероиды в форме капель для носа. Они оказывают противовоспалительное действие, а назначают их обычно пациентов, у которых обоняние не возвращается в течение двух и более недель.

К слову, обоняние и вкус теряют более половины пациентов, которые подхватили коронавирус. А на полное восстановление обычно уходит от одной недели до года. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как снизить риск заражения коронавирусом в закрытом помещении. 


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