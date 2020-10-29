В Украине хотят потратить миллиарды на новый метод диагностики коронавируса

В Украине уже вскоре может появится еще один метод диагностики коронавируса. Пациентам планируют делать быстрые тесты на антигены. Об этом заявил во время ежедневного брифинга глава Минздрава Максим Степанов.

Диагностика коронавируса. Фото: Dado Ruvic/Reuters

Быстрый тест на антигены — относительно новый метод диагностики в мире. И судя по количеству денег, которые Минздрав просит на него выделить, может немало стоить для украинского бюджета.

"Этот метод только-только появился в мире и мы планируем его ввести у нас. Мы подали необходимые изменения в соответствующие постановления. Также оформили запрос на выделение дополнительных средств. Нам нужно еще около 2 миллиардов гривен на борьбу с Covid-19. И большая часть этих денег пойдет именно на новый метод тестирования", — сообщил Степанов.

Запрос на получение средств направили в Правительство.

Быстрый тест на антигены позволяет приблизительно за 15 минут определить, болен человек Covid-19 или нет. При этом он нередко дает более точный результат, чем ПЦР-тест.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ученые определили категорию пациентов, у которых риск умереть от осложнений Covid-19 выше чем у остальных.

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