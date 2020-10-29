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В Украине хотят потратить миллиарды на новый метод диагностики коронавируса

Новый метод диагностики Covid-19 может обойтись украинскому бюджету почти в 2 миллиарда гривен

сегодня, 10:42
Автор:

Виолетта Комаровская

В Украине уже вскоре может появится еще один метод диагностики коронавируса. Пациентам планируют делать быстрые тесты на антигены. Об этом заявил во время ежедневного брифинга глава Минздрава Максим Степанов.

В Украине хотят потратить миллиарды на новый метод диагностики коронавируса

Диагностика коронавируса. Фото: Dado Ruvic/Reuters

Быстрый тест на антигены — относительно новый метод диагностики в мире. И судя по количеству денег, которые Минздрав просит на него выделить, может немало стоить для украинского бюджета.

"Этот метод только-только появился в мире и мы планируем его ввести у нас. Мы подали необходимые изменения в соответствующие постановления. Также оформили запрос на выделение дополнительных средств. Нам нужно еще около 2 миллиардов гривен на борьбу с Covid-19. И большая часть этих денег пойдет именно на новый метод тестирования", — сообщил Степанов.

Запрос на получение средств направили в Правительство. 

Быстрый тест на антигены позволяет приблизительно за 15 минут определить, болен человек Covid-19 или нет. При этом он нередко дает более точный результат, чем ПЦР-тест.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ученые определили категорию пациентов, у которых риск умереть от осложнений Covid-19 выше чем у остальных.


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