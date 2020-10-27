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Ученые определили пациентов, которые чаще других умирают от коронавируса

Опасную связь между Covid-19 и болезнью сердца обнаружили американские кардиологи

сегодня, 12:35
Автор:

Виолетта Комаровская

Ученые из нью-йоркского Медицинского колледжа Weill Cornell определили группу пациентов, у которых риск умереть от Covid-19 гораздо выше чем у остальных. В опасности могут оказаться те, у кого есть проблемы в правой части сердца. Об этом говорится в статье, опубликованной в специализированном журнале Journal of the American College of Cardiology.

Ученые определили пациентов, которые чаще других умирают от коронавируса

Смертность от коронавируса. Фото: nos.nl

Ученые из медицинского колледжа обследовали 510 пациентов, которые больны Covid-19. Средний возраст добровольцев — 64 года, а две трети из них — это мужчины. Каждому из них сделали эхокардиографию. И у каждого третьего обнаружили дилатацию правого желудочка. То есть, их объем камеры сердца увеличился, а толщина сердечной стенки осталась прежней. Кроме того, у 15 процентов пациентов врачи наблюдали дисфункцию желудочка — он сокращался значительно меньше, чем должно быть в нормальном состоянии. 

Благодаря этим исследованиям, работники Медицинского колледжа в Нью-Йорке сделали вывод, что люди, у которых есть проблемы с правым желудочком сердца, чаще умирают от осложнений коронавирусной инфекции — примерно в 2,5 раза. Если же наблюдается дилатация, то риск смерти становится выше в 1,4 раза. 

Дело в том, что именно правый желудочек нагнетает кровь в легкие, чтобы получить кислород. Когда они поражены коронавирусом, кровоток нарушается, как и сердечная функция. 

Пока это только результаты исследования, изложенные в научной статье. Будет ли брать их на вооружение ВООЗ — пока неизвестно.

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