Атака коронавируса: где в Украине обнаружили больше всего больных

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Виолетта Комаровская
Коронавирус в Украине пока оборотов не сбавляет. Прирост новых больных за сутки оказался очень близок к рекордным показателям. Пациентов с Covid-19 стало больше на 7342 человека. Об этом говорится на сайте СНБО.
Статистика коронавируса. Фото: РИА Новости
Лидерские позиции по темпам распространения инфекции вернул себе Киев. В столице коронавирус подхватили еще 577 жителей. Правда, и Харьковская область в этот раз ушла не сильно далеко. Там новых больных за вчера всего на 2 меньше.
Более 400 инфицированных врачи обнаружили за сутки в Хмельницкой, Одесской и Львовской областях.
Всего с начала вспышки коронавирус в Украине подхватили уже 370 417 человек. По регионам ситуация следующая:
г. Киев — 36027 случаев (+577);
Харьковская область — 35016 случаев (+575);
Львовская область — 28889 случаев (+405);
Одесская область — 23623 случая (+416);
Черновицкая область — 20906 случаев (+397);
Тернопольская область — 20111 случаев (+293);
Ивано-Франковская область — 19596 случаев (+349);
Ровенская область — 18518 случаев (+219);
Киевская область — 15780 случаев (+315);
Хмельницкая область — 14706 случаев (+478);
Днепропетровская область — 14301 случай (+386);
Закарпатская область — 13842 случая (+271);
Житомирская область — 13518 случаев (+364);
Волынская область — 13089 случаев (+218);
Сумская область — 11238 случаев (+264);
Винницкая область — 9899 случаев (+202);
Запорожская область — 9211 случаев (+359);
Донецкая область — 9177 случаев (+153);
Полтавская область — 8930 случаев (+291);
Черкасская область — 8735 случаев (+196);
Черниговская область — 8449 случаев (+157);
Николаевская область — 7450 случаев (+133);
Херсонская область — 3616 случаев (+162);
Луганская область — 3482 случая (+66);
Кировоградская область — 2308 случаев (+96);
На данный момент все еще болеют 211 917 украинцев. Справились с Covid-19 уже 151 632 пациента. За вчера их число выросло сразу на 2990 человек.
А вот жизни еще 113 украинцев коронавирус за минувшие сутки унес. Общее количество погибших уже достигает 6868 человек.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что от осложнений Covid-19 скончался мэр Борисполя Анатолий Федорчук.
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