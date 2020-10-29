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Атака коронавируса: где в Украине обнаружили больше всего больных

Киев вернулся в лидеры по темпам распространения коронавируса

сегодня, 09:07
Автор:

Виолетта Комаровская

Коронавирус в Украине пока оборотов не сбавляет. Прирост новых больных за сутки оказался очень близок к рекордным показателям. Пациентов с Covid-19 стало больше на 7342 человека. Об этом говорится на сайте СНБО.

Атака коронавируса: где в Украине обнаружили больше всего больных

Статистика коронавируса. Фото: РИА Новости

Лидерские позиции по темпам распространения инфекции вернул себе Киев. В столице коронавирус подхватили еще 577 жителей. Правда, и Харьковская область в этот раз ушла не сильно далеко. Там новых больных за вчера всего на 2 меньше. 

Более 400 инфицированных врачи обнаружили за сутки в Хмельницкой, Одесской и Львовской областях.

Всего с начала вспышки коронавирус в Украине подхватили уже 370 417 человек. По регионам ситуация следующая: 

г. Киев — 36027 случаев (+577)

Харьковская область — 35016 случаев (+575)

Львовская область — 28889 случаев (+405); 

Одесская область — 23623 случая (+416);

Черновицкая область — 20906 случаев (+397)

Тернопольская область — 20111 случаев (+293);

Ивано-Франковская область — 19596 случаев (+349);

Ровенская область — 18518 случаев (+219);

Киевская область — 15780 случаев (+315);

Хмельницкая область — 14706 случаев (+478);

Днепропетровская область — 14301 случай (+386);

Закарпатская область — 13842 случая (+271);

Житомирская область — 13518 случаев (+364);

Волынская область — 13089 случаев (+218)

Сумская область — 11238 случаев (+264);

Винницкая область — 9899 случаев (+202)

Запорожская область — 9211 случаев (+359);

Донецкая область — 9177 случаев (+153);

Полтавская область — 8930 случаев (+291)

Черкасская область — 8735 случаев (+196);

Черниговская область — 8449 случаев (+157);

Николаевская область — 7450 случаев (+133);

Херсонская область — 3616 случаев (+162);

Луганская область — 3482 случая (+66)

Кировоградская область — 2308 случаев (+96);

На данный момент все еще болеют 211 917 украинцев. Справились с Covid-19 уже 151 632 пациента. За вчера их число выросло сразу на 2990 человек.

А вот жизни еще 113 украинцев коронавирус за минувшие сутки унес. Общее количество погибших уже достигает 6868 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что от осложнений Covid-19 скончался мэр Борисполя Анатолий Федорчук.


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