Мэр Борисполя умер от коронавируса

Действующий мэр Борисполя, который лидировал на местных выборах Анатолий Федорчук, скончался от осложнений коронавируса. О смерти чиновника сообщил депутат "Слуги народа" Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

Фото: Моя Киевщина

"До оглашения результатов выборов, от коронавируса умер действующий мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", — написал народный депутат.

О том, что чиновник инфицирован COVID-19, СМИ сообщили 19 октября. Более того, вирус также диагностировали у троих его заместителей. Тогда глава города был госпитализирован в инфекционное отделение Переяславской больницы.

Об Анатолии Федорчуке известно, что он проживал в Борисполе с 1985 года, работал школьным учителем, а затем решил заняться правоохранительной деятельностью.

Известно, что за свою карьеру, мэр Борисполя состоял в партиях "Батькивщина" и "Партии Регионов". На местных выборах 2020 года Анатолий Федорчук баллотировался от партии "Наш Край". В следующем месяце ему должен был исполниться 61 год.

В начале октября "Комментарии" сообщали, что от коронавируса умер основатель модного дома KENZO.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!