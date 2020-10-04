Умер основатель модного дома Kenzo: названа причина

Парижский и японский дизайнер Кензо Такада, известный созданием международного дома моды Kenzo, скончался в Париже в воскресенье из-за осложнений, связанных с COVID-19, сообщил представитель Takada K-3. Об этом сообщает CNN.



"С огромной печалью бренд Kenzo объявляет о потере своего знаменитого художественного руководителя Кензо Такады. Всемирно известный дизайнер скончался 4 октября 2020 года из-за осложнений, связанных с COVID-19, в возрасте 81 года в больнице в Нейи-сюр-Сен, Франция", – говорится в заявлении.

В 1970 году Такада потряс Париж дебютом своей одноименной модной линии. Проданный из своего первого бутика, названного Jungle Jap, его дизайн представлял собой хаотичную смесь ярких цветов и несоответствующих принтов, на создание которых его вдохновили путешествия по всему миру.

Дизайнер открыл свой флагманский магазин на Парижской площади Виктуар в 1976 году. В течение следующих трех десятилетий он получил множество наград и достижений, в том числе его лицо было на множестве обложек журналов, он запустил парфюмерную империю, а в 1993 году бренд стал частью роскошного конгломерата LVMH.

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