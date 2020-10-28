Коронавирус пошел в наступление: новые данные по Украине

Суточный прирост больных с Covid-19 в Украине почти достиг рекордного. До показателей 23 октября не хватило 43 положительных тестов. Ныне медики отчитались о 7474 новых больных, говорится на сайте СНБО.

Коронавирус в Украине. Фото: Крым.Реалии

Тройку лидеров по темпам распространения инфекции все еще возглавляет Харьковская область. Там за вчера больных с Covid-19 стало больше на 635. А вот на второе место вырвалась Одесская область с суточным показателем — плюс 567 пациентов. Третий в этот раз — Киев. Коронавирус подхватили еще 563 жителя столицы.

Достаточно резко увеличилось число новых больных в Черновицкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В целом по Украине коронавирус с начала пандемии подхватили уже 363 075 человек. В регионах ситуация следующая.

г. Киев — 35450 случаев (+563);

Харьковская область — 34441 случай (+635);



Львовская область — 28484 случая (+398);

Одесская область — 23207 случаев (+567);



Черновицкая область — 20509 случаев (+392);

Тернопольская область — 19818 случаев (+296);



Ивано-Франковская область — 19247 случаев (+332);

Ровенская область — 18299 случаев (+296);

Киевская область — 15465 случаев (+309);

Хмельницкая область — 14228 случаев (+383);



Днепропетровская область — 13915 случаев (+497);

Закарпатская область — 13571 случай (+226);

Житомирская область — 13154 случая (+276);



Волынская область — 12871 случай (+236);

Сумская область — 10974 случая (+164);



Винницкая область — 9697 случаев (+191);

Донецкая область — 9024 случая (+205);

Запорожская область — 8852 случая (+389);

Полтавская область — 8639 случаев (+289);

Черкасская область — 8539 случаев (+238);

Черниговская область — 8292 случая (+209);

Николаевская область — 7317 случаев (+123);

Херсонская область — 3454 случая (+110);



Луганская область — 3416 случаев (+95);

Кировоградская область — 2212 случаев (+55);

Болеют Covid-19 прямо сейчас 207 678 украинцев. А вот 148 642 уже болезнь победили. За вчера их стало больше на 3306 человек.

Жизни 165 пациентов коронавирус унес за сутки. Теперь число погибших в Украине достигло 6755 человек.

Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ученые определили группу пациентов, у которых риск умереть от осложнений Covid-19 выше остальных.

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