Коронавирус атакует: самые пораженные регионы в Украине

Коронавирус продолжает поражать Украину рекордными темпами. Третий день подряд врачи фиксируют резкий рост количества инфицированных. За вчера Covid-19 подтвердили еще у 7517 пациентов, говорится на сайте СНБО. И это самый высокий показатель с начала пандемии.

Статистика коронавируса. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

На первое место по темпам распространения коронавируса снова вернулась Харьковская область. За сутки там обнаружили 693 новых больных. Немного меньше их в этот раз в Киеве — 635. Третьей областью, где инфекция пошла в агрессивное наступление, остается Одещина. Там за день еще 571 случай инфицирования.

Более 400 новых больных с Covid-19 за сутки обнаружили в Хмельницкой, Житомирской и Запорожской областях.

В целом с начала вспышки коронавирус в Украине подхватили 330 396 человек. В регионах ситуация следующая:

г. Киев — 33135 случаев (+635);

Харьковская область — 31592 случая (+693);



Львовская область — 26399 случаев (+378);

Одесская область — 21128 случаев (+571);



Черновицкая область — 18811 случаев (+249);

Тернопольская область — 18613 случаев (+330);



Ивано-Франковская область — 17705 случаев (+258);

Ровенская область — 16985 случаев (+294);

Киевская область — 13958 случаев (+270);



Закарпатская область — 12541 случай (+256);

Хмельницкая область — 12413 случаев (+471);



Днепропетровская область — 12380 случаев (+312);

Волынская область — 11792 случая (+218);

Житомирская область — 11264 случая (+426);

Сумская область — 9888 случаев (+158);



Винницкая область — 8923 случая (+141);

Донецкая область — 8160 случаев (+264);

Черкасская область — 7704 случая (+163);



Черниговская область — 7582 случая (+215);

Полтавская область — 7532 случая (+316);



Запорожская область — 7495 случаев (+402);

Николаевская область — 6602 случая (+174);

Луганская область — 2985 случаев (+144);



Херсонская область — 2951 случай (+107);

Кировоградская область — 1858 случаев (+72);

Болеют на данный момент 186 654 украинца. Победили Covid-19 уже 137 578. За сутки их стало больше на 2680 человек.

Вместе с тем коронавирус за вчера унес жизни еще 121 украинца. Теперь общее число погибших достигает 6164 человек.

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