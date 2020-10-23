Коронавирус атакует: самые пораженные регионы в Украине

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Виолетта Комаровская
Коронавирус продолжает поражать Украину рекордными темпами. Третий день подряд врачи фиксируют резкий рост количества инфицированных. За вчера Covid-19 подтвердили еще у 7517 пациентов, говорится на сайте СНБО. И это самый высокий показатель с начала пандемии.
Статистика коронавируса. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
На первое место по темпам распространения коронавируса снова вернулась Харьковская область. За сутки там обнаружили 693 новых больных. Немного меньше их в этот раз в Киеве — 635. Третьей областью, где инфекция пошла в агрессивное наступление, остается Одещина. Там за день еще 571 случай инфицирования.
Более 400 новых больных с Covid-19 за сутки обнаружили в Хмельницкой, Житомирской и Запорожской областях.
В целом с начала вспышки коронавирус в Украине подхватили 330 396 человек. В регионах ситуация следующая:
г. Киев — 33135 случаев (+635);
Харьковская область — 31592 случая (+693);
Львовская область — 26399 случаев (+378);
Одесская область — 21128 случаев (+571);
Черновицкая область — 18811 случаев (+249);
Тернопольская область — 18613 случаев (+330);
Ивано-Франковская область — 17705 случаев (+258);
Ровенская область — 16985 случаев (+294);
Киевская область — 13958 случаев (+270);
Закарпатская область — 12541 случай (+256);
Хмельницкая область — 12413 случаев (+471);
Днепропетровская область — 12380 случаев (+312);
Волынская область — 11792 случая (+218);
Житомирская область — 11264 случая (+426);
Сумская область — 9888 случаев (+158);
Винницкая область — 8923 случая (+141);
Донецкая область — 8160 случаев (+264);
Черкасская область — 7704 случая (+163);
Черниговская область — 7582 случая (+215);
Полтавская область — 7532 случая (+316);
Запорожская область — 7495 случаев (+402);
Николаевская область — 6602 случая (+174);
Луганская область — 2985 случаев (+144);
Херсонская область — 2951 случай (+107);
Кировоградская область — 1858 случаев (+72);
Болеют на данный момент 186 654 украинца. Победили Covid-19 уже 137 578. За сутки их стало больше на 2680 человек.
Вместе с тем коронавирус за вчера унес жизни еще 121 украинца. Теперь общее число погибших достигает 6164 человек.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой симптом доктор Евгений Комаровский считает главным признаком коронавируса.
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