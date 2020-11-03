Статистика коронавируса: Украина вернулась к рекордным темпам распространения инфекции

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Виолетта Комаровская
Не прошло и недели после коронавирусного рекорда, как Украина установила новый. За сутки врачи подтвердили Covid-19 еще у 8899 человек. Новые данные по заболеваемости опубликовали на сайте СНБО.
Статистика коронавируса. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
Не удается сдержать наступление коронавируса в Украинской столице. Киев — сейчас поражен инфекцией больше всего. За сутки Covid-19 здесь подтвердили еще у 789 жителей. Это больше чем в любом другом украинском регионе.
Вместе с тем среди лидеров по темпам распространения уверенно держится и Харьковская область. За вчера там еще 712 новых случаев Covid-19. На третьем месте пока остается Хмельницкая область. В этот раз коронавирусную инфекцию там подтвердили у 506 человек.
В целом по Украине количество инфицированных достигло уже 411 093 человек. В регионах ситуация такова:
г. Киев — 39534 случая (+789);
Харьковская область — 38709 случаев (+712);
Львовская область — 31134 случая (+434);
Одесская область — 25785 случаев (+460);
Черновицкая область — 22881 случай (+396);
Ивано-Франковская область — 21596 случаев (+427);
Тернопольская область — 21186 случаев (+223);
Ровенская область — 19998 случаев (+425);
Киевская область — 17535 случаев (+360);
Хмельницкая область — 16928 случаев (+506);
Житомирская область — 15833 случая (+470);
Днепропетровская область — 15729 случаев (+318);
Закарпатская область — 15187 случаев (+276);
Волынская область — 14234 случая (+251);
Сумская область — 12409 случаев (+338);
Донецкая область — 11731 случай (+496);
Винницкая область — 11096 случаев (+307);
Запорожская область — 10797 случаев (+427);
Полтавская область — 10190 случаев (+338);
Черкасская область — 9670 случаев (+248);
Черниговская область — 9213 случаев (+161);
Николаевская область — 8736 случаев (+241);
Херсонская область — 4424 случая (+154);
Луганская область — 3881 случай (+121);
Кировоградская область — 2677 случаев (+21).
За сутки коронавирус унес жизни еще 157 украинцев. Общее число погибших от осложнений Covid-19 теперь достигает 7532 человек.
Смогли победить коронавирус в Украине еще 5100 пациентов. Это, к слову, также рекорд. По данным Минздрава, тех, кто выздоровел, теперь 168 868 человек.
Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что пугает в коронавирусе доктора Евгения Комаровского.
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