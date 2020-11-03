Статистика коронавируса: Украина вернулась к рекордным темпам распространения инфекции

Не прошло и недели после коронавирусного рекорда, как Украина установила новый. За сутки врачи подтвердили Covid-19 еще у 8899 человек. Новые данные по заболеваемости опубликовали на сайте СНБО.

Статистика коронавируса. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Не удается сдержать наступление коронавируса в Украинской столице. Киев — сейчас поражен инфекцией больше всего. За сутки Covid-19 здесь подтвердили еще у 789 жителей. Это больше чем в любом другом украинском регионе.

Вместе с тем среди лидеров по темпам распространения уверенно держится и Харьковская область. За вчера там еще 712 новых случаев Covid-19. На третьем месте пока остается Хмельницкая область. В этот раз коронавирусную инфекцию там подтвердили у 506 человек.

В целом по Украине количество инфицированных достигло уже 411 093 человек. В регионах ситуация такова:

г. Киев — 39534 случая (+789);

Харьковская область — 38709 случаев (+712);



Львовская область — 31134 случая (+434);

Одесская область — 25785 случаев (+460);



Черновицкая область — 22881 случай (+396);

Ивано-Франковская область — 21596 случаев (+427);



Тернопольская область — 21186 случаев (+223);

Ровенская область — 19998 случаев (+425);

Киевская область — 17535 случаев (+360);

Хмельницкая область — 16928 случаев (+506);

Житомирская область — 15833 случая (+470);



Днепропетровская область — 15729 случаев (+318);

Закарпатская область — 15187 случаев (+276);

Волынская область — 14234 случая (+251);

Сумская область — 12409 случаев (+338);

Донецкая область — 11731 случай (+496);



Винницкая область — 11096 случаев (+307);

Запорожская область — 10797 случаев (+427);

Полтавская область — 10190 случаев (+338);

Черкасская область — 9670 случаев (+248);

Черниговская область — 9213 случаев (+161);

Николаевская область — 8736 случаев (+241);

Херсонская область — 4424 случая (+154);



Луганская область — 3881 случай (+121);

Кировоградская область — 2677 случаев (+21).

За сутки коронавирус унес жизни еще 157 украинцев. Общее число погибших от осложнений Covid-19 теперь достигает 7532 человек.

Смогли победить коронавирус в Украине еще 5100 пациентов. Это, к слову, также рекорд. По данным Минздрава, тех, кто выздоровел, теперь 168 868 человек.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что пугает в коронавирусе доктора Евгения Комаровского.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!