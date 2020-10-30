Новый рекорд: количество больных в Украине резко выросло

Число больных с Covid-19 в Украине резко увеличилось. Предыдущий рекорд по суточному приросту остался далеко позади. Уже сегодня врачи отчитались о 8312 новых инфицированных. Это почти на тысячу больше, чем было в среду, 28 октября. Где больше всего больных, сообщили на сайте СНБО.

Коронавирус в Украине. Фото: pravda.com.ua

Особенно наступление коронавируса ощутили в этот раз на себе жители столицы. За сутки там обнаружили сразу 741 нового больного. Это больше чем в любом другом регионе.

На втором месте по темпам распространения инфекции — Харьковская область. Там пациентов с Covid-19 стало больше сразу на 659. На третьем месте — Хмельницкая область с суточным приростом в 521 пациента.

Более 400 новых случаев за сутки имеют Львовская, Одесская и Донецкая области.

Всего с начала вспышки коронавирус в Украине подхватили 378 729 пациентов. В регионах ситуация следующая:

г. Киев — 36768 случаев (+741);

Харьковская область — 35675 случаев (+659);



Львовская область — 29314 случаев (+425);

Одесская область — 24116 случаев (+493);



Черновицкая область — 21273 случая (+367);

Тернопольская область — 20411 случаев (+300);



Ивано-Франковская область — 19981 случай (+385);

Ровенская область — 18857 случаев (+339);

Киевская область — 16119 случаев (+339);

Хмельницкая область — 15227 случаев (+521);



Днепропетровская область — 14665 случаев (+354);

Закарпатская область — 14158 случаев (+316);

Житомирская область — 13866 случаев (+348);



Волынская область — 13326 случаев (+237);

Сумская область — 11508 случаев (+270);



Винницкая область — 10115 случаев (+216);

Донецкая область — 9643 случая (+466);



Запорожская область — 9567 случаев (+356);

Полтавская область — 9220 случаев (+290);

Черкасская область — 8952 случая (+217);

Черниговская область — 8631 случай (+182);

Николаевская область — 7574 случая (+124);

Херсонская область — 3800 случаев (+184);



Луганская область — 3575 случаев (+93);

Кировоградская область — 2398 случаев (+90);

Выздоровели от коронавируса уже 155 026 украинцев. За вчера их стало больше на 3394.

Жизни 173 пациентов коронавирус за вчера унес. Общее число погибших сейчас составляет 7041 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что от коронавируса умер мэр украинского города, который победил на выборах.

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