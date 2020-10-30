Победивший на местных выборах мэр скончался от коронавируса

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Виолетта Комаровская
От осложнений Covid-19 скончался мэр Новгород-Сиверского Олег Бондаренко. По предварительным данным, именно он победил на выборах в местные советы 25 октября и должен был возглавить город в Черниговской области еще раз. Об этом сообщает "Суспильне".
Коронавирус. Фото: today.ua
Новгород-Северский Бондаренко возглавлял с ноября 2015 года. До этого был руководителем районного совета. В этот раз на выборы пошел от партии "Родной дом". Но возглавить город во второй раз ему помешала болезнь.
В ночь на среду, 28 октября, Олега Бондаренко привезли в больницу в тяжелом состоянии. Ему сразу же назначили кислородную терапию. Но она не помогала. В тот же день мэра перевели на аппарат штучной вентиляции легких. Пневмония на тот момент успела распространиться достаточно сильно — поражены были 80% легких.
Накануне, 29 октября, стало известно о смерти городского головы.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что от осложнений Covid-19 умер еще один городской голова — мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Он также лидировал на местных выборах. Но дождаться окончательных результатов гонки ему было не суждено.
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