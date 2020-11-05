Коронавирус в Украине: остановить наступление не удается

Новый день и новый рекорд коронавируса в Украине. За сутки врачи обнаружили еще 9850 инфицированных. И это больше чем в любой другой день с начала пандемии. Свежие данные по темпам распространения коронавируса опубликовали на сайте СНБО.

Пандемия коронавируса. Фото: АГН "Москва"

Рекорд по приросту больных за сутки в Украине, к слову, не единственный. В этот раз мы имеем также рекордное количество тех, кто смог победить Covid-19. Таких в Украине прибавилось за вчера сразу 8378. Общее число пациентов, которые выздоровели, достигло 184 782 человек.

Болеет на данный момент 237 761 украинец. А всего с начала вспышки в Украине коронавирус подхватили 430 467 человек.

Больше всего поражена инфекцией столица. За вчера здесь подтвердили рекордные для Киева 983 новых случая коронавируса.

На втором месте по темпам распространения инфекции Харьковская область. И там число инфицированных за сутки выросло на 771 человека.

В целом по регионам ситуация следующая:

г. Киев — 41373 случая (+983);

Харьковская область — 40330 случаев (+771);



Львовская область — 32069 случаев (+430);

Одесская область — 26838 случаев (+506);



Черновицкая область — 23708 случаев (+412);

Ивано-Франковская область — 22521 случай (+474);



Тернопольская область — 21499 случаев (+167);

Ровенская область — 20671 случай (+371);

Киевская область — 18329 случаев (+411);

Хмельницкая область — 17989 случаев (+550);

Днепропетровская область — 16600 случаев (+431);



Житомирская область — 16598 случаев (+398);

Закарпатская область — 15849 случаев (+379);

Волынская область — 14889 случаев (+345);

Сумская область — 13196 случаев (+420);

Донецкая область — 12873 случая (+506);

Запорожская область — 11750 случаев (+523);



Винницкая область — 11644 случая (+281);

Полтавская область — 11079 случаев (+462);

Черкасская область — 10085 случаев (+187);

Черниговская область — 9502 случая (+135);

Николаевская область — 9306 случаев (+279);

Херсонская область — 4852 случая (+230);



Луганская область — 4104 случая (+116);

Кировоградская область — 2813 случаев (+83).

Стоит отметить, еще 193 украинца за вчера умерли от осложнений Covid-19. Общее количество погибших теперь достигает 7924 человек.

Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, что вакцину от коронавируса могут производить в Украине.

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