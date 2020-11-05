В Украине могут делать вакцину от коронавируса и Динамо против Барселоны: главные события ночи

Вакцина против коронавируса

Вакцина от коронавируса. Фото: Газета.Ру

Украина уже в ближайшее время может присоединиться к производству противокоронавирусной вакцины. Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook после встречи с британским послом Мелиндой Симмонз. На мощностях украинских предприятий могут производить препарат, который сейчас разрабатывает частная компания совместно с Оксфордским университетом. Причем, запустить производство могут уже в ближайшее время. Соответственно, отметил министр, Украина сможет получить вакцину в числе первых.

Выборы президента в США

Дональд Трамп обратился в суд. Действующий президент и кандидат от Республиканской партии уверен, что выборы в Штате Джорджия проходят нечестно. По данным Associated Press, там разница между Дональдом Трампом и Джо Байденом всего в 25 тысяч голосов. Пока впереди действующий президент. Однако здесь еще не посчитали около 2 процентов голосов, поэтому ситуация еще может измениться. Накануне избирательный штаб Трапа обратился в суд и требует приостановить подсчет голосов в Джорджии. Они обвиняют работников избирательных комиссий от демократов в том, что те скрывают от наблюдателей процесс подсчета голосов.

Ситуация на мировых биржах

На фоне подсчета голосов на выборах президента США мировые биржи показывают рост. Так, в частности, дорожать начала нефть. Торги 4 ноября закрылись с положительной динамикой. Баррель марки Brent подорожал до 41,19 доллара (+2,74%). Если сравнить с показателями 2 ноября, то цена эталонной марки выросла на 13,5%. Правда, уже сегодня, 5 ноября, торги в Азии открылись незначительным падением стоимости нефти. После трехдневного роста цена снизилась на 1,65% и составляет 40,5 долларов за баррель марки Brent.

Поражение "Динамо"

Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Барселону" в групповом этапе Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:1 не в пользу киевлян. И все же они уверены, что проиграли достойно, рассказали футболисты клуба в интервью телеканалу "Футбол 2". "Мы могли бы использовать еще один момент и тогда бы, возможно, увезли еще одно очко. Но случилось так, как случилось. Командой я вполне доволен. Мы играли друг за друга и отрабатывали каждый момент вместе", сказал капитан "Динамо" Виктор Цыганков. Игроки отметили, что вышли на поле против очень сильной командой, но при этом сыграли на достойном уровне.

Ранее "Комментарии" рассказывали, какой прогноз сделали на четверг, 5 ноября, синоптики и астрологи.

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