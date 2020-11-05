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Прогноз погоды: в Украине резко похолодает

После небольшого перерыва в Украину снова возвращаются дожди и похолодание

сегодня, 06:19
Автор:

Виолетта Комаровская

Погода в Украине сегодня, 5 ноября, будет холодной, а местами еще и дождливой. Так что самое время доставать теплые вещи. В некоторых северных и центральных регионах температурные показатели максимально приблизятся к минусовым. Правда, случится это ночью. Такой прогноз погоды сделали синоптики Укргидрометцентра.

Прогноз погоды: в Украине резко похолодает

Погода 5 ноября. Иллюстрация: Гудфон.Ру

Западные регионы сегодня с самого утра затянет дождевыми тучами. Температура воздуха днем не поднимется выше 8-9 градусов. И только на Закарпатье синоптики обещают до +10.

Зонтики сегодня пригодятся и жителям северных регионов. Столбики термометров днем покажут 6-8 градусов выше ноля. А вот ночью в Сумской и Черниговской областях температура может упасть до +1.

Близка к заморозкам будет и Черкасская область. В остальных центральных регионах немного теплее. Днем — до +11. Дождей не ожидается. 

На Востоке солнце прогреет воздух местами до +13. А вот на Юге термометры днем могут показать сразу +14. Из-за дождя беспокоиться не стоит. Его в прогнозе на сегодня нет.

Дожди в Украине к завтрашнему дню должны прекратиться. А вот теплее точно не станет, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра. 

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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
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