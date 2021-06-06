К какому подвигу Борис Джонсон призывает Европарламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет, чтобы лидеры стран G7 обязались вакцинировать весь мир против COVID-19 до конца 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Борис Джонсон. Фото: Facebook

Журналисты утверждают, что на следующей неделе политик намерен призвать лидеров стран "Большой семерки" помочь вакцинировать всех людей к концу 2022 года для победы над пандемией коронавируса в мире.

"Вакцинация мира к концу следующего года была бы величайшим подвигом в истории медицины. Я призываю своих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы прекратить эту ужасную пандемию и пообещать, что мы никогда не позволим разрушительным последствиям коронавируса повториться", — сказал Джонсон.

Британский премьер подчеркнул, что богатые государства прививают большое количество своего населения, но много бедных стран не имеют такого же доступа к вакцинам. Такая ситуация может привести к новой волне распространения уже мутировавшего вируса.

Напомним, что, по словам бывшего главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, наше государство является участником двух рабочих групп по внедрению COVID-сертификатов — от ВОЗ и от Евросоюза. Украинская власть будет готова внедрить такие документы уже с 1 июля 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Минздраве ожидают новую волну COVID-19 в период осени-зимы, поскольку именно в это время начинается сезон гриппа.

Однако бывший главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключает, что новая коронавирусная волна может возникнуть и раньше в случае активного распространения новых штаммов заболевания.

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