Известный врач рассказал о возможных недугах двух мировых диктаторов и сколько им осталось

По его словам, надеяться на "скорый" биологический конец российского президента не стоит, ведь у него самый лучший доступ к медицине. Это позволит протянуть Путину в этом мире еще несколько лет. Об этом он рассказал в Телеэфире, пишут "Комментарии".



Врач Комаровский рассказал, от чего может умереть Путин и Лукашенко

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"Путину могут укоротить жизнь его окружения, потому что он уже всех достал. И это может произойти скорее, чем его убьют какие-то раковые клетки или тромб. Всему миру вероятнее всего скажут, что это тромб. Но уберут его вероятнее свои", – сказал Комаровский.

Также врач допустил, чем вероятно, может болеть белорусский диктатор Александр Лукашенко.

"Судя по облику Лукашенко, он вероятно подвержен сосудистой катастрофе. Это острые болезни типа тромба, инсульта, инфаркта", — подчеркнул медик.

Так что Лукашенко может оставить "свой пост" раньше Путина. При этом кремлевский лидер, будучи "фанатиком здоровой жизни", уже много лет не употребляет алкоголь, не курит, занимается спортом и обследуется у лучших врачей, поэтому и выглядит здоровее.

"Именно поэтому есть меньшая вероятность, что у Путина могут быть такие заболевания", – добавил Комаровский.

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