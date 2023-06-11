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Известный врач рассказал о возможных недугах двух мировых диктаторов и сколько им осталось

Врач Евгений Комаровский рассказал, сколько осталось Путину и Лукашенко

сегодня, 16:00
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Белоокая Ира

По его словам, надеяться на "скорый" биологический конец российского президента не стоит, ведь у него самый лучший доступ к медицине. Это позволит протянуть Путину в этом мире еще несколько лет. Об этом он рассказал в Телеэфире, пишут "Комментарии".

Известный врач рассказал о возможных недугах двух мировых диктаторов и сколько им осталось

Врач Комаровский рассказал, от чего может умереть Путин и Лукашенко


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"Путину могут укоротить жизнь его окружения, потому что он уже всех достал. И это может произойти скорее, чем его убьют какие-то раковые клетки или тромб. Всему миру вероятнее всего скажут, что это тромб. Но уберут его вероятнее свои", – сказал Комаровский.

Также врач допустил, чем вероятно, может болеть белорусский диктатор Александр Лукашенко.

"Судя по облику Лукашенко, он вероятно подвержен сосудистой катастрофе. Это острые болезни типа тромба, инсульта, инфаркта", — подчеркнул медик.

Так что Лукашенко может оставить "свой пост" раньше Путина. При этом кремлевский лидер, будучи "фанатиком здоровой жизни", уже много лет не употребляет алкоголь, не курит, занимается спортом и обследуется у лучших врачей, поэтому и выглядит здоровее.

"Именно поэтому есть меньшая вероятность, что у Путина могут быть такие заболевания", – добавил Комаровский.

Напомним, "Комментарии" писали, — В Минобороны заинтриговали видео с Будановым: что это может значить В Министерстве обороны опубликовали видео с молчаливым руководителем ГУР Кириллом Будановым и дали намек. На самом видео Кирилл Буданов молча созерцает камеру и пронзительно смотрит в своем фирменном стиле. На его лице можно заметить даже легкую улыбку.

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