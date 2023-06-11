Известный врач рассказал о возможных недугах двух мировых диктаторов и сколько им осталось

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Белоокая Ира
По его словам, надеяться на "скорый" биологический конец российского президента не стоит, ведь у него самый лучший доступ к медицине. Это позволит протянуть Путину в этом мире еще несколько лет. Об этом он рассказал в Телеэфире, пишут "Комментарии".
Врач Комаровский рассказал, от чего может умереть Путин и Лукашенко
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Также врач допустил, чем вероятно, может болеть белорусский диктатор Александр Лукашенко.
Так что Лукашенко может оставить "свой пост" раньше Путина. При этом кремлевский лидер, будучи "фанатиком здоровой жизни", уже много лет не употребляет алкоголь, не курит, занимается спортом и обследуется у лучших врачей, поэтому и выглядит здоровее.
Напомним, "Комментарии" писали, — В Минобороны заинтриговали видео с Будановым: что это может значить В Министерстве обороны опубликовали видео с молчаливым руководителем ГУР Кириллом Будановым и дали намек. На самом видео Кирилл Буданов молча созерцает камеру и пронзительно смотрит в своем фирменном стиле. На его лице можно заметить даже легкую улыбку.
Читайте на сайте "Комментарии", — В СНБО озвучили неутешительный прогноз по Крыму . Из-за катастрофы на Каховской ГЭС Крым останется без пресной воды и не будет развиваться.
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