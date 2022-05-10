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Известный автоэксперт отправил в Украину партию внедорожников

Перед передачей в Украину машины заполнили гуманитарными товарами, и предметами первой необходимости

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Знаменитости во всем мире продолжают поддерживать Украину, которая продолжает защищаться от полномасштабного российского вторжения. Так, известный британский журналист и экс-телеведущий автомобильной программы Top Gear Джереми Кларксон решил внести свой вклад в поддержку Украину и передал в Киев на нужды ВСУ и спасателей партию внедорожников. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на "Аvtoblog.ua".

Известный автоэксперт отправил в Украину партию внедорожников

Автомобили. Фото: avtoblog.ua

Автолюбитель организовала вокруг себя таких же автоэкспертов и зарядил их идеей поддержки украинского народа в это непростое для него время. В итоге Джереми Кларксон собрал необходимую сумму, которую потратил на закупку пикапов и уже отправил их в Украину. 

Интересно, что автомобили отправили в Украину, полностью загруженные гуманитарными грузами и предметами первой необходимости.

Пикапы имеют очень хороший клиренс, высокую проходимость по неровной местности. Выносливые автомобили, которые будут очень полезны Украине. Автомобильный эксперт считает, что первым делом эти авто должны быть задействованы, чтобы вывозить мирных граждан из тех населенных пунктов, где идут боевые действия и есть опасность для жизни.

Читайте на портале "Комментарии" — в Пентагоне раскрыли ближайшие планы Кремля – Путин не успокоился и готовит в Украине еще одну аннексию. Действовать собирается по примеру того, что удалось россиянам провернуть в 2014-м году с Крымом, когда был проведен фейковый "референдум" о присоединении к России.

Также издание "Комментарии" сообщало - на Банковой намекнули, кому уже придется ответить за оккупацию Херсонской области, не исключив вариант о "сдаче" региона.
Известный автоэксперт отправил в Украину партию внедорожников - фото 2


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Источник: https://avtoblog.ua/news/dzheremi-klarkson-kupil-dlja-ukrainy-partiju-vnedorozhnikov
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