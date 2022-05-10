Известный автоэксперт отправил в Украину партию внедорожников

Знаменитости во всем мире продолжают поддерживать Украину, которая продолжает защищаться от полномасштабного российского вторжения. Так, известный британский журналист и экс-телеведущий автомобильной программы Top Gear Джереми Кларксон решил внести свой вклад в поддержку Украину и передал в Киев на нужды ВСУ и спасателей партию внедорожников. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на "Аvtoblog.ua".

Автомобили. Фото: avtoblog.ua

Автолюбитель организовала вокруг себя таких же автоэкспертов и зарядил их идеей поддержки украинского народа в это непростое для него время. В итоге Джереми Кларксон собрал необходимую сумму, которую потратил на закупку пикапов и уже отправил их в Украину.

Интересно, что автомобили отправили в Украину, полностью загруженные гуманитарными грузами и предметами первой необходимости.

Пикапы имеют очень хороший клиренс, высокую проходимость по неровной местности. Выносливые автомобили, которые будут очень полезны Украине. Автомобильный эксперт считает, что первым делом эти авто должны быть задействованы, чтобы вывозить мирных граждан из тех населенных пунктов, где идут боевые действия и есть опасность для жизни.

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