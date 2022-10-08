logo

BTC/USD

19496.93

ETH/USD

1327.50

LTC/USD

53.27

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

39.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Известно, в каком городе пройдет Евровидение-2023
commentss НОВОСТИ Все новости

Известно, в каком городе пройдет Евровидение-2023

Из-за войны Украина не смогла принять песенный конкурс.

сегодня, 19:20
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Популярный песенный конкурс Евровидения в 2023 году состоится в Великобритании, точнее в Ливерпуле. Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на собственного ведущего Грэма Нортона.

Известно, в каком городе пройдет Евровидение-2023

Известно, в каком городе пройдет Евровидение-2023. Фото из открытых источников

Песенный конкурс Евровидение обычно принимает страна, получившая первое место. Но из-за войны в Украине организаторы решили перенести конкурс в другую страну.

В 2022 году Евровидение проходило в итальянском Турине. Тогда победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Это была третья победа Украины на этом конкурсе. Ранее на Евровидении побеждала Руслана и Джамала.

На втором месте в 2022 году оказался британский певец Сэм Рэйми. Именно потому, что Великобритания получила второе место на конкурсе, организаторы решили провести Евровидение на территории островной страны.

За проведение конкурса соревновались многие британские города, но до финала дошли два: Ливерпуль и Глазго. Ни в одном из этих городов раньше не проходил песенный конкурс.

8 октября стало известно, что Евровидение 2023 года пройдет в Ливерпуле. Городские чиновники сообщили, что конкурс будут принимать от имени Украины.

Интересно, что Ливерпуль является родиной легендарной британской группы The Beatles.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что была названа страна с перечнем городов, принимающая Евровидение в 2023 году.

Также "Комментарии" сообщали, что Украина не сможет принять на своей территории песенный конкурс из-за невозможности обеспечить безопасность для зрителей и участников, ведь Россия постоянно обстреливает территорию независимой страны.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-63186208
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!