Популярный песенный конкурс Евровидения в 2023 году состоится в Великобритании, точнее в Ливерпуле. Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на собственного ведущего Грэма Нортона.



Известно, в каком городе пройдет Евровидение-2023. Фото из открытых источников

Песенный конкурс Евровидение обычно принимает страна, получившая первое место. Но из-за войны в Украине организаторы решили перенести конкурс в другую страну.

В 2022 году Евровидение проходило в итальянском Турине. Тогда победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Это была третья победа Украины на этом конкурсе. Ранее на Евровидении побеждала Руслана и Джамала.

На втором месте в 2022 году оказался британский певец Сэм Рэйми. Именно потому, что Великобритания получила второе место на конкурсе, организаторы решили провести Евровидение на территории островной страны.

За проведение конкурса соревновались многие британские города, но до финала дошли два: Ливерпуль и Глазго. Ни в одном из этих городов раньше не проходил песенный конкурс.

8 октября стало известно, что Евровидение 2023 года пройдет в Ливерпуле. Городские чиновники сообщили, что конкурс будут принимать от имени Украины.

Интересно, что Ливерпуль является родиной легендарной британской группы The Beatles.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что была названа страна с перечнем городов, принимающая Евровидение в 2023 году.

Также "Комментарии" сообщали, что Украина не сможет принять на своей территории песенный конкурс из-за невозможности обеспечить безопасность для зрителей и участников, ведь Россия постоянно обстреливает территорию независимой страны.





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