Изменение цены на электричество для населения: в правительстве сделали заявление

В ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине не будет меняться цена на электричество для населения в период отопительного сезона, то есть до конца апреля 2024 года.

В Украине не изменится цена электроэнергии до конца апреля. Фото из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмигаль провел заседание правительства и подал несколько заявлений в сфере энергетики.

"Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт-ч. Что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона", — сказал Шмигаль.

По словам премьера, энергетика Украины успешно преодолела первый зимний месяц, а суточный максимум потребления электроэнергии несколько дней подряд имеет тенденцию к снижению. Таким образом, уровень электричества в Украине позволяет обеспечить потребности украинцев.

"Генерации достаточно для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий", — сообщил Денис Шмигаль.

Премьер также рассказал, что за последнюю неделю Украина дважды принимала электроэнергию из Польши, которая имела ее дополнительный объем в сети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр энергетики Украины Герман Галущенко также рассказывал, что в настоящее время в министерстве нет планов изменять тариф и повышать цену на электричество для населения. Кроме того, по словам Галущенко, сейчас в Украине действует специальное положение, которое не позволяет повышать цену на электроэнергию для населения в период отопительного сезона.

Также "Комментарии" писали, что украинцы ответили, как долго могут выдержать без электричества. Четверть населения ответили, что без света может быть 1-3 часа каждый день.