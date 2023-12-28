Изменение цены на электричество для населения: в правительстве сделали заявление

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Slava Kot
В ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине не будет меняться цена на электричество для населения в период отопительного сезона, то есть до конца апреля 2024 года.
В Украине не изменится цена электроэнергии до конца апреля. Фото из открытых источников
Премьер-министр Денис Шмигаль провел заседание правительства и подал несколько заявлений в сфере энергетики.
По словам премьера, энергетика Украины успешно преодолела первый зимний месяц, а суточный максимум потребления электроэнергии несколько дней подряд имеет тенденцию к снижению. Таким образом, уровень электричества в Украине позволяет обеспечить потребности украинцев.
Премьер также рассказал, что за последнюю неделю Украина дважды принимала электроэнергию из Польши, которая имела ее дополнительный объем в сети.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр энергетики Украины Герман Галущенко также рассказывал, что в настоящее время в министерстве нет планов изменять тариф и повышать цену на электричество для населения. Кроме того, по словам Галущенко, сейчас в Украине действует специальное положение, которое не позволяет повышать цену на электроэнергию для населения в период отопительного сезона.
Также "Комментарии" писали, что украинцы ответили, как долго могут выдержать без электричества. Четверть населения ответили, что без света может быть 1-3 часа каждый день.
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сегодня, 10:17
Обіцянка юдейських корумпованих розкрадачів, що поки Україна воює, тарифи не будуть збільшуватись вже забута? Хитра брехня обрізаних неперевершена. Говорять одне, а роблять інше, потім стверджують що саме так і казали. Розуміють що програли і тепер намагаються тягнути час щоб більше розпиляти поки смерди на передовій.