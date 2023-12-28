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Изменение цены на электричество для населения: в правительстве сделали заявление

Денис Шмигаль сообщил, следует ли ждать украинцам повышения цены на свет до конца отопительного сезона.

сегодня, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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В ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине не будет меняться цена на электричество для населения в период отопительного сезона, то есть до конца апреля 2024 года.

Изменение цены на электричество для населения: в правительстве сделали заявление

В Украине не изменится цена электроэнергии до конца апреля. Фото из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмигаль провел заседание правительства и подал несколько заявлений в сфере энергетики.

"Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт-ч. Что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона", — сказал Шмигаль.

По словам премьера, энергетика Украины успешно преодолела первый зимний месяц, а суточный максимум потребления электроэнергии несколько дней подряд имеет тенденцию к снижению. Таким образом, уровень электричества в Украине позволяет обеспечить потребности украинцев.

"Генерации достаточно для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий", — сообщил Денис Шмигаль.

Премьер также рассказал, что за последнюю неделю Украина дважды принимала электроэнергию из Польши, которая имела ее дополнительный объем в сети.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр энергетики Украины Герман Галущенко также рассказывал, что в настоящее время в министерстве нет планов изменять тариф и повышать цену на электричество для населения. Кроме того, по словам Галущенко, сейчас в Украине действует специальное положение, которое не позволяет повышать цену на электроэнергию для населения в период отопительного сезона.

Также "Комментарии" писали, что украинцы ответили, как долго могут выдержать без электричества. Четверть населения ответили, что без света может быть 1-3 часа каждый день.



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/6723
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сегодня, 10:17

Обіцянка юдейських корумпованих розкрадачів, що поки Україна воює, тарифи не будуть збільшуватись вже забута? Хитра брехня обрізаних неперевершена. Говорять одне, а роблять інше, потім стверджують що саме так і казали. Розуміють що програли і тепер намагаються тягнути час щоб більше розпиляти поки смерди на передовій.


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