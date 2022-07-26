Из-за ухудшения погоды в некоторых областях Украины объявлен І уровень опасности (КАРТА)

Синоптики предупреждают об изменении погоды на западе Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

Как сообщают синоптики, в восьми областях Украины на 27 июля объявили І уровень опасности.

"27 июля в западной части Украины грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, погода ухудшится в таких областях:

• Волынской;

• Ровненской;

• Львовской;

• Тернопольской;

• Хмельницкой;

• Закарпатской;

• Ивано-Франковской;

• Черновицкой.

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