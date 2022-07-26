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Из-за ухудшения погоды в некоторых областях Украины объявлен І уровень опасности (КАРТА)

В восьми областях Украины объявили І уровень опасности

сегодня, 20:35
Автор:

Денис
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Синоптики предупреждают об изменении погоды на западе Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра. 

Из-за ухудшения погоды в некоторых областях Украины объявлен І уровень опасности (КАРТА)

Как сообщают синоптики, в восьми областях Украины на 27 июля объявили І уровень опасности.

"27 июля в западной части Украины грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении. 

Как отмечается, погода ухудшится в таких областях:

• Волынской;

• Ровненской;

• Львовской;

• Тернопольской;

• Хмельницкой;

• Закарпатской;

• Ивано-Франковской;

• Черновицкой.

Из-за ухудшения погоды в некоторых областях Украины объявлен І уровень опасности (КАРТА) - фото 2

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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/storms/1
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