Из "Борисполя" вылетел пассажирский самолет: может ли заработать аэропорт

Сегодня из международного аэропорта "Борисполь" вылетел пассажирский самолет. Был эвакуирован самый большой пассажирский самолет в Украине — Boeing 777-300ER. Он вылетел в Европу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба "Борисполя".

Аэропорт Борисполь

"Как приятно в очередной раз видеть уверенный взлет из международного аэропорта "Борисполь" могучей стальной птицы Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня около 9 утра был выполнен технический перегон воздушного судна Boeing 777-300 из "Борисполя" в аэропорт в Европе по запросу эксплуатанта — украинской авиакомпании Skyline Express. Рейс придерживался самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, в соответствии с директивами, которые действуют на время введения военного положения в Украине. На борту не было ни пассажиров, ни груза.

В пресс-службе аэропорта добавили, что с момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 года воздушные суда Skyline Express находились на стоянке, проходя постоянную техническую поддержку и обслуживание.

Отмечается, что это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала большой войны. Эта стратегическая инициатива открывает путь к возобновлению регулярных операций, как только соответствующая оценка рисков позволит это сделать.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украину прибыло руководство Ryanair: главный вопрос – полеты с "Борисполя".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Борисполе в воинскую часть попала ракета: пострадали люди.



