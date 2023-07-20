logo

BTC/USD

30146.46

ETH/USD

1913.15

LTC/USD

93.72

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украину прибыло руководство Ryanair: главный вопрос – полеты с "Борисполя"
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украину прибыло руководство Ryanair: главный вопрос – полеты с "Борисполя"

Руководство Ryanair заинтересовалось сотрудничеством с Украиной

сегодня, 14:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Украину с рабочим визитом прибыло руководство крупнейшей авиакомпании Европы Ryanair. Делегация проводит переговоры с руководством международного аэропорта "Борисполь" о возобновлении полетов после окончания войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь".

В Украину прибыло руководство Ryanair: главный вопрос – полеты с "Борисполя"

В Украину прибыло руководство Ryanair. Фото из открытых источников

Пока по понятным причинам пассажирские самолеты в Украине не могут летать. Поэтому руководство Ryanair в Борисполь доставила "Укрзализныця".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Началась напряженная работа: подробно обсуждаем партнерство между авиакомпанией Ryanair и аэропортом "Борисполь" по заявленному стратегическому плану авиакомпании по быстрому возобновлению авиаперевозок, сразу после победы Украины и подтверждения EASA (Ред. –Европейское агентство авиационной безопасности) о безопасности полетов в украинском небе", — отметили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в первый же день начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину власти распорядились полностью закрыть воздушное пространство Украины для гражданских самолетов. С того времени один из крупнейших аэропортов Европы "Борисполь" фактически простаивает, прекратив принимать и отправлять самолеты. 

На сегодняшний день, отталкиваясь от отчета Европейской организации безопасности воздушной навигации, запреты на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины будут действовать до 2029 года. При этом в организации уточняют, что свои прогнозы они строят без привязки к военным прогнозам. Поэтому, как только завершится война в Украине ограничения могут быть пересмотрены.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Польше эвакуировали аэропорт из-за выходки украинской пенсионерки.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/airportboryspil/posts/pfbid02sPye6XktJcaxuAPbpi6QmJg1FGaJgRvMU8Bjk58hyVqxx5PLs7rwWHSKxVCngtqXl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!