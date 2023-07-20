В Украину прибыло руководство Ryanair: главный вопрос – полеты с "Борисполя"

В Украину с рабочим визитом прибыло руководство крупнейшей авиакомпании Европы Ryanair. Делегация проводит переговоры с руководством международного аэропорта "Борисполь" о возобновлении полетов после окончания войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь".

В Украину прибыло руководство Ryanair. Фото из открытых источников

Пока по понятным причинам пассажирские самолеты в Украине не могут летать. Поэтому руководство Ryanair в Борисполь доставила "Укрзализныця".

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"Началась напряженная работа: подробно обсуждаем партнерство между авиакомпанией Ryanair и аэропортом "Борисполь" по заявленному стратегическому плану авиакомпании по быстрому возобновлению авиаперевозок, сразу после победы Украины и подтверждения EASA (Ред. –Европейское агентство авиационной безопасности) о безопасности полетов в украинском небе", — отметили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в первый же день начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину власти распорядились полностью закрыть воздушное пространство Украины для гражданских самолетов. С того времени один из крупнейших аэропортов Европы "Борисполь" фактически простаивает, прекратив принимать и отправлять самолеты.

На сегодняшний день, отталкиваясь от отчета Европейской организации безопасности воздушной навигации, запреты на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины будут действовать до 2029 года. При этом в организации уточняют, что свои прогнозы они строят без привязки к военным прогнозам. Поэтому, как только завершится война в Украине ограничения могут быть пересмотрены.

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