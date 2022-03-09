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В Борисполе в воинскую часть попала ракета: пострадали люди

Две из трех вражеских ракет сбили

сегодня, 00:15 comments1366
Автор:

Лиля Воробьева
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Над городом Борисполь, это-35 км к юго-востоку от Киева, были сбиты две из трех российских ракет. Об этом сообщает в социальных сетях городской голова Борисполя Владимир Борисенко.

В Борисполе в воинскую часть попала ракета: пострадали люди

Враг выпустил 3 ракеты по городу (фото из открытых источников)

По его словам, он информирует о важной оперативной информации. На город был направлен удар 3 ракет, две ракеты были ликвидированы военными ПВО.

Чиновник из Борисполя сообщил, что третья ракета попала на территорию воинской части. Именно по этой причине тревога в Борисполе была не объявлена, ведь заранее было известно, куда направлены удары противника.

При этом в Национальной полиции сообщили, что в результате попадания снарядом есть раненые.

Как отмечено, был авиаудар, направленный на военную часть в районе Борисполя. Сегодня в 18 часов агрессор нанес удар в районе Бабкина, есть пострадавшие

Сейчас представители полиции осуществляют осмотр близких к этой территории помещений на возможность имеющихся повреждений. Данные по количеству и состоянию потерпевших уточняются.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в жилой дом в Чернигове ночью попала ракета. В Чернигове ракета попала в жилой дом. Об этом сообщается на официальной странице Госспецсвязи. Так, по информации источника, примерно в 2:45 в центре города раздался громкий звук. Как выяснилось, в жилой дом попала ракета. В результате возник пожар на двух нижних этажах дома. Сообщается, что пока о пострадавших нет никакой информации. В пресс-службе ГСЧС Черниговской области рассказали, что попадание боеприпаса в фундамент произошло в доме по улице Ремесленная.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=933431227361145
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