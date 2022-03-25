Итоги саммитов НАТО, ЕС и G7: почему надежда по-прежнему только на ВСУ

В Брюсселе состоялись саммиты НАТО, ЕС и "Большой семерки" (G7). Эксперты специально для издания "Комментарии" оценили их итоги.

ВСУ. Фото из открытых источников

НАТО демонстрирует свою слабость, а Украина – силу

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский уверен – то, насколько медленно международные организации реагируют на эту войну, демонстрирует их явную неготовность к таким вызовам.

"Если давать оценку последним заявлениям НАТО, ЕС и "Большой семерки", то их риторика скорее выдержана в духе предыдущей эпохи. Заявления дипломатичны, юридически размыты, осторожны. Да, организации работают с невиданной ранее скоростью. Да, их оценки, санкции по отношению к агрессору – жестче, чем ранее. Да, конкретика повысилась. Но всё равно это крайне слабые реакции на язык силы, ставку на который сделала Россия. Она сама понимает только язык силы и язык максимальных ограничений. И даже это ее не сразу остановит, – акцентирует эксперт. – А всякого рода заявления об обеспокоенности, о намерении продолжать давление, какие-то предупреждения – уже не актуальны. Всё это РФ игнорировала ранее и, конечно, будет игнорировать впредь".

По мнению Владислава Дзивидзинского, сигналы от НАТО в стиле "если россияне применят ядерное или химическое оружие, то мы будем действовать адекватно" – не особо воодушевляют.

"То, чем сейчас НАТО контругрожает Путину и РФ – не такая уж угроза для Кремля здесь и сейчас. Тогда как Украине здесь и сейчас нужно мощное вооружение, включая системы ПВО и ПРО. Но НАТО нам это не дает. Украине здесь и сейчас нужно закрытое небо. Но его над нами не закрывают. Помощь идет, но далеко не в тех объемах, позициях и сроках, которые нам остро необходимы, – подчеркивает эксперт. – При этом большинство обычных европейцев, американцев более адекватно, чем власти их стран, реагируют на агрессию России против Украины. Понимая последствия происходящее более верно, нежели их правительства или межгосударственные надстройки в виде НАТО, ЕС, G7".

В то же время, продолжает эксперт, осторожную позицию руководителей НАТО можно понять. Они учитывают последствия. И часть их аргументации в том, что предоставление более мощных систем вооружения, самолетов Украине, закрытие неба – может вызывать лишь увеличение масштабов агрессии. Привести условно к Третьей мировой войне.

"Но есть и другая сторона медали. Многие говорят, что РФ на Украине не остановится. И если Запад позволит России уничтожить нашу страну – он станет следующей мишенью. И Третья мировая всё равно случится. Тогда как вмешательство НАТО в эту войну, которую даже украинская армия ведет потрясающим образом, позволили бы в кратчайшие сроки одолеть агрессора", – поясняет Владислав Дзивидзинский.

Но мы имеем, что имеем. НАТО демонстрирует свою слабость, а Украина – силу. И, как верно заявил главком ВСУ Валерий Залужный, мы показали всему миру, как надо бороться за свободу и родную землю. И как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно. По итогам же саммита НАТО, по факту, не было сказало ничего, что может остановить войну здесь и сейчас, что может повлиять на Путина, считает эксперт.

Что касается ЕС, то это – не военная, а политико-экономическая надстройка на европейском континенте. И исходя из этого, реакции по итогам этого саммита – достаточно адекватная, отмечает Владислав Дзивидзинский.

В частности, объявлено о создании Трастового фонда по восстановлению Украины, делается многое для наших беженцев, есть понимание гуманитарной катастрофы. То, как быстро и какие страны включаться в эти процессы – и будет индикатором эффективности предложенных мер.

"Что касается "Большой семерки", заявления по итогам саммита выглядят весьма существенно. Как и сам факт встречи такого уровня. Четко заявлено стремление как можно быстрее отказаться от энергоносителей из РФ, о поиске новых сырьевых рынков. А слово "эмбарго", которое звучит всё чаще касательно российских углеводородов, вполне соответствует сложившейся ситуации. И это – жесткий сигнал экономике, бизнес-элитам России о неизбежных последствиях и максимально высокой цене войны в Украине", – говорит эксперт.

Владислав Дзивидзинский резюмирует:

"В действиях международных организаций максимально эффективно на данный момент себя проявила "Большая семерка". Не столь активно (тут бы хотелось большего уровня конкретики и быстроты решений) – Евросоюз. И откровенно слабо выглядит НАТО. Но все три этих саммита – большой позитив. Весь мир реагирует на российскую открытую агрессию против Украины. Стратегически мы уже выигрываем в этом противостоянии. Открыто окно для нашей быстрой интеграции в цивилизованный мир по всем направлениям. Благодаря самоотверженности украинской армии и высокой степени организации общества – резко возрос уровень нашей государственности".

Очень важный шаг – заявление о создании Трастового фонда солидарности с Украиной

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль акцентирует, что по итогам саммита Североатлантического Альянса нам пообещали помощь в виде противотанковых комплексов, беспилотников, определенных систем ПВО. Также будут оказывать поддержку касательно кибербезопасности и привлечения РФ к ответственности за военные преступления, преступления против человечности, совершенные на территории Украины.

"Поддержка не столь существенна, как хотелось бы. Украинская армия доказала в боях с захватчиками свой высокий профессионализм, но нам необходима авиация, мощные системы ПВО и ПРО, чтобы сбивать крылатые ракеты, которыми нас сейчас обстреливает РФ, сбивать российские самолеты. Однако модель именно такой поддержки со стороны НАТО связана с намерением минимизировать риски начала Третьей мировой войны – с применением химического, ядерного оружия, с распространением на все континенты. Войны, после которой не останется практически ничего. Именно поэтому важна осторожность. А в будущем – выработка новой системы безопасности. Важно понимать, что путь к миру лежит через соответствующие соглашения. И их условия должны быть приемлемыми для Украины. Мы четко дали понять, что не сдадим своего суверенитета", – отмечает Катерина Коваль.

В итоговом коммюнике саммита ЕС, по ее мнению, важно заявление о создании Трастового фонда солидарности с Украиной.

"Это очень важный шаг, – говорит эксперт. – То, что РФ цинично называет "специальной военной операцией" (и что, по сути, является войной), рано или поздно закончится. И придет время отстраивать Украину. У Европы есть опыт реконструкции стран. И для нас важно взаимодействовать с ЕС относительно восстановления Украины после этой войны".

Чрезвычайно позитивным, по словам Катерины Коваль, является и заявление лидеров "Большой семерки" касательно скорейшего отказа от газа и нефти из РФ.

"Это необходимо для глобальной безопасности, потому что России использует энергоносители и для прямого и непрямого шантажа, и для накопления средств для прямой агрессии – как в случае с нападением на Украину. И необходимо лишить ее таких возможностей, – считает эксперт. – Президент США Джо Байден уже пообещал обеспечить страны ЕС такими объемами газа, которые бы позволили им отказаться от закупок российского "голубого топлива" задолго до 2030 года. И это важный шаг. Всё это наряду с санкциями серьезно пошатнет российскую экономику, ударив, в том числе, по военному бюджету. Конечно, когда под российскими обстрелами гибнут украинцы, мы хотим, чтобы это прекратилось как можно быстрее. Но в глобальных масштабах это решить в один момент невозможно. И ЕС, НАТО, G7, как мне кажется, делают всё, чтобы мир наступил как можно быстрее. И все решения, принимаемые на вышеназванных саммитах, этот мир приближают".

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, рискнет ли Лукашенко отдать приказ своим военным вторгнуться в Украину.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!