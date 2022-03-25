Лукашенко снова маневрирует: почему вторжение белорусских военных не спасет Путина

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко заявил в пятницу, 25 марта, РБ может вступить в войну против Украины только, если против самих белорусов начнется агрессия. Он также заверил, что белорусы "на генетическом уровне не приемлют войну", что РБ "не имеет планов воевать в Украине". При этом в США и НАТО считают, что официальный Минск готов открыто присоединиться к России, чтобы воевать против Украины. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Белорусские военные. Фото: из открытых источников

Участие армии Беларуси в этом вторжении не будет иметь принципиального значения

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что решение о присоединении белорусской армии к российскому вторжению в Украину пока не принято.

"Похоже, Лукашенко до последнего противится этому шагу. Скажем так, косит под дурака. При этом постоянно в публичном пространстве воспроизводит бредовую российскую пропаганду в стиле того, что Украина якобы готовилась напасть на РБ, потому де со стороны России и Беларуси пришлось нанести превентивные удары. Очень слабое оправдание тому, что с территории Беларуси по Украине производятся запуски ракет, что оттуда нас атакует российская авиация", – отмечает аналитик.

Согласно официальным данным вооруженные силы РБ – это около 65 тысяч человек. При этом, акцентирует Олеся Яхно, военные эксперты говорят лишь о 20 тысяч, которые можно считать боеспособными. И то условно, потому что белорусские военные не имеют боевого опыта – за исключением мизерного процента тех, кто принимал участие в миротворческих операциях.

"Так что участие армии РБ в этом вторжении не будет иметь принципиального значения, – отмечает аналитик. – Тем более, что РФ априори не может выиграть эту войну. Вопрос лишь в количестве нанесенного Украине ущерба. Лукашенко это понимает. Как и то, что в случае прямого участие в этой войне ему и всей Беларуси придется нести коллективную ответственность. Ее и так придется нести, учитывая предоставление территории РБ россиянам для ударов по Украине. Но прямое вхождение в войну приведет к глобальным потрясениям – политическим, экономическим, социальным. Лукашенко просто-напросто боится потерять власть. Ведь обычные белорусы не хотят воевать против Украины. И если их попытаются в это втянуть – они (включая военных) скорее попытаются снести режим Лукашенко, абсолютно зависимый от режима Путина".

В то же время, продолжает Олеся Яхно, если Путин и военное руководство поставят вопрос ребром – Лукашенко может пойти на вторжение. Ведь после акций протеста в РБ по итогам подтасованных результатов президентских выборов 2020 года он, скорее всего, за поддержку со стороны РФ (а та явно помогла белорусскому диктатору удержаться у власти) пообещал Москве всё. Включая возможное участие в войне против Украины.

"Если белорусские войска всё же вторгнуться – их роль будет скорее отвлекающей. Оттянуть силы ВСУ, пока российские захватчики будут концентрировать удары на востоке, юге, в районе Киева, – прогнозирует эксперт. – Но пока, подчеркиваю, лукашенко всячески пытается увильнуть он втягивания в войну".

Лукашенко при Путине сейчас исполняет роль итальянского диктатора Муссолини при Гитлере

Политический эксперт Александр Антонюк считает, что существует большая вероятность прямого участия Беларуси в военных действиях против Украины на стороне РФ.

"Белорусские вооруженные силы могут перейти нашу границу со стороны Волынской, Житомирской областей. Наши ВСУ готовы из "принять". При этом моральное состояние в военнослужащих РБ очень низкое, – уверяет эксперт. – И большая половина тех, кто сюда будет вынужден войти, постараются сразу сдаться в плен. Они прекрасно понимают, что у них мало шансов выжить в противостоянии с ВСУ и территориальной обороной. Уже при переходе границы белорусов может накрыть арта. Об этом, а также о том, каким образом лучше сдаваться, если их втолкнут в эту войну, наши соответствующие органы периодически сообщают в РБ. Ведется соответствующая информационная кампания. Мы даем понять белорусам, что им нечего искать, кроме смерти, на украинской земле, если они придут сюда как захватчики".

По мнению Александра Антонюка, если говорить о политической составляющей, Лукашенко при Путине сейчас исполняет роль итальянского диктатора Муссолини при Гитлере. Такой же пособник, запятнанный кровью и не имеющий возможности отвертеться.

"Вся эта история для Лукашенко закончится очень печально. Рано или поздно (причем скорее рано) он понесет наказание за все свои преступления. Не исключаю, что накажут его сами белорусы", – отмечает эксперт.

По его словам, после официального вступления РБ в войну с Украиной, на Беларусь обрушатся санкции, аналогичные тем, что уже введены против РФ. И это ускорит гибель белорусской экономики, которые даже не столь мощные санкции уже изрядно потрепали.

"К тому же, – продолжает Александр Антонюк, – экономика РБ была заточена под экономику РФ. Но теперь Беларусь теряет возможность быть даже транзитным государством. В Польше уже идут антибелорусские митинги, блокируются перемещение белорусских фур. А если РБ напрямую влезет в войну, всё только усугубится".

Эксперт акцентирует: независимо от ситуации – Украина победит. И России не поможет даже вторая волна агрессии, которую она сейчас активно готовит, возможно с участием Беларуси.

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