logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Данилов предупредил белорусских солдат о последствия, если они пресекут украинскую границу
commentss НОВОСТИ Все новости

Данилов предупредил белорусских солдат о последствия, если они пресекут украинскую границу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские защитники будут уничтожать всех солдат армии Беларуси, пересекающих границу с Украиной

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Каждый белорусский солдат, который рискнет выполнить преступный приказ и пересечет украинскую границу будет ликвидирован украинскими защитниками. Как передает портал "Комментарии", такую позицию озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО.

Данилов предупредил белорусских солдат о последствия, если они пресекут украинскую границу

Алексей Данилов. Фото: Офис президента

Алексей Данилов отметил, белорусский народ точно не может быть заинтересован в том, чтобы солдат их армии массового уничтожали. Но такое произойдет с каждым белорусским военным, если он пересечет украинскую границу. В таком сценарии может быть заинтересован только один человек – президент РФ Путин.

По словам Данилова, Путин принуждает Лукашенко отдать приказ белорусской армии – вторгнуться на территорию Украины и ввязать в эту масштабную войну. При этом сам Лукашенко понимает, что ввязывание в войну Беларуси станет крахом для его страны.

Секретарь СНБО напомнил, что Россия уже устраивала и продолжает устраивать обстрелы Украины с территории Беларуси. Теперь же Кремль нуждается в живой силе, поэтому делает все возможное, чтобы белорусская армия вместе с российскими оккупантами вторглась в Украину.

Алексей Данилов считает, что "рашизм", на который весь цивилизованный мир закрывал глаза, теперь привел к началу Третьей мировой войны. Данилов обратился к бизнесу западных страна перестать сотрудничать с Россией, пока она ведет войну против Украины, ведь тем самым западные компании выступают спонсорами терроризма. Платить налоги в стране, которая совершает массовые убийства мирных граждан другой страны есть преступлением.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, что будет с миром, если не остановить Россию.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/rnbou/posts/274599461517445
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!