Данилов предупредил белорусских солдат о последствия, если они пресекут украинскую границу

Каждый белорусский солдат, который рискнет выполнить преступный приказ и пересечет украинскую границу будет ликвидирован украинскими защитниками. Как передает портал "Комментарии", такую позицию озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО.

Алексей Данилов. Фото: Офис президента

Алексей Данилов отметил, белорусский народ точно не может быть заинтересован в том, чтобы солдат их армии массового уничтожали. Но такое произойдет с каждым белорусским военным, если он пересечет украинскую границу. В таком сценарии может быть заинтересован только один человек – президент РФ Путин.

По словам Данилова, Путин принуждает Лукашенко отдать приказ белорусской армии – вторгнуться на территорию Украины и ввязать в эту масштабную войну. При этом сам Лукашенко понимает, что ввязывание в войну Беларуси станет крахом для его страны.

Секретарь СНБО напомнил, что Россия уже устраивала и продолжает устраивать обстрелы Украины с территории Беларуси. Теперь же Кремль нуждается в живой силе, поэтому делает все возможное, чтобы белорусская армия вместе с российскими оккупантами вторглась в Украину.

Алексей Данилов считает, что "рашизм", на который весь цивилизованный мир закрывал глаза, теперь привел к началу Третьей мировой войны. Данилов обратился к бизнесу западных страна перестать сотрудничать с Россией, пока она ведет войну против Украины, ведь тем самым западные компании выступают спонсорами терроризма. Платить налоги в стране, которая совершает массовые убийства мирных граждан другой страны есть преступлением.

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