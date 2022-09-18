Итоги недели: что было самым важным в мире и Украине – почему позиции РФ пошатнулись

Самые важные для Украины политические и экономические события уходящей недели специально для издания "Комментарии" назвали и проанализировали эксперты.

ВСУ. Фото из открытых источников

На саммите ШОС показательно указали Путину на то место, где он нынче находится

Общественный деятель, глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок обозначил три ключевые темы уходящей недели.

Первая – представление финального документа по гарантиям безопасности для Украины, который презентовали глава Офиса президента Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Хоть он не имеет какой-то юридической почвы, чего-то, что позволило бы говорить о его практической реализации, но важен сам факт появления данного документа. То есть, имеется понимание того, как Украина видит свое сотрудничество с партнерами на сегодняшний день. Нам важно выйти на подписание двухсторонних договоренностей с государствами, способными гарантировать нашу безопасность. Хорошо и то, что данная стратегия имеет целью не создание некого нового союза а-ля НАТО, а подписание соглашений с каждой конкретной державой, с ратификацией в парламентах и непременным выполнением взятых на себя обязательств", – отмечает эксперт.

Вторым важным аспектом он называет фидбек (отклик) стран мира на успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине и ряде других направлений.

"Отдельные государства заметно сменили риторику. Наиболее показательным в этом смысле стал канцлер Германии Олаф Шольц. Он совсем иначе заговорил. Всё еще не так, как нам бы хотелось. Но и вовсе не так, как было сразу после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, – подчеркивает Валерий Клочок. – Позиция официальной власти ФРГ заметно видоизменилась, военная помощь увеличивается, нужные нам решения одобряются быстрее. В том числе благодаря политическому давлению со стороны американского посла в Германии".

Третьим важным событием недели стал, по мнению эксперта, прошедший в Узбекистане саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Там очень показательно не то чтобы "опустили" Путина, но – указали ему на то место, где он нынче находится (учитывая провалы его так называемой "спецоперации" и вообще бессмысленность этой войны против Украины). Открыто никто об этом не говорил. Но то, как его встречали, где его сажали, о чем с ним говорили и как – более чем красноречиво засвидетельствовало отношение к РФ даже относительно лояльных к ней стран. Всё это говорит о том, что позиции России серьезно пошатнулись", – констатирует Валерий Клочок.

Кабмин не собирается переводить экономику на военные рельсы в 2023 году

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает важнейшим экономическим событием уходящей недели внесение Кабином в парламент проекта госбюджета-2023.

"К сожалению, мы имеем первый полностью военный бюджет, сверстанный на 100% по лекалам мирного времени и на довоенной фискальной базе, а потому совершенно не адекватный тем вызовам, которые стоят перед Украиной, – считает эксперт. – Исходя из его показателей, можно утверждать, что Кабмин не собирается переводить экономику на военные рельсы в 2023 году – и реагирует на войну, как на банальный форс-мажор, используя инструменты мирного времени. Зачем одалживать на внешних рынках 1,5 трлн грн, если 750 из них планируется отдать? Почему нет планов по прекращению обслуживания долгов в связи с войной? Почему нет программ закупок продовольствия, амуниции и т.д. на внутреннем рынке? Как воюющая страна, из которой выехала треть населения в экономически активном возрасте, может себе позволить почти 30%-ую безработицу? Почему при 30%-ой инфляции и 25%-ой девальвации национальной валюты не заложены в госбюджет индексации пенсий, увеличение прожиточного минимума и минимальной зарплаты?".

Главный финансовый документ вышел сырым, несбалансированным и выполнимым только в том случае, если наши партнеры прокредитуют его расходные часть, уверен Юрий Гаврилечко.

"Ни о развитии, ни о поддержке отечественной экономики в проекте госбюджета 2023 нет ничего, – подчеркивает он. – Надо понимать, что победы на фронте напрямую зависят от адекватной работы тыла, а организовать эту работу и есть задача Кабмина. В том числе и посредством бюджетных ассигнований...".

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