Италия открывается для украинцев: есть всего одно условие

Украинским туристам, собравшимся посетить Италию, теперь не грозит карантин. Правительство Италии внесло коррективы в правила въезда из стран категории D, в списке которых находится Украина. Единственное условие – граждане Украины, которые хотят избежать карантина, должны быть привиты. Как информирует издание "Комментарии", это подтверждают данные, обнародованные на карте МИД.

Италия Фото из открытых источников

Не нужно также проходить карантин, если у туриста на руках есть отрицательный результат ПЦР-теста или же "зеленый" сертификат, который фактически есть документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации. Также сообщается перечень вакцины, которые признаны Европейским Союзом: Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

В Италию также могут въехать те, кто не прошел полный курс вакцинации, но в таком случае туристам нужно будет на пять дней самоизолироваться и после завершения карантина сделать тест на коронавирус, отрицательный результат которого дает право прекратить самоизоляцию. Детям, которым еще не исполнилось 6 лет тест на коронавирус делать не нужно, но они все равно должны отправиться на карантин вместе с родителями. Такие нормы будут действовать до 25 октября.

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