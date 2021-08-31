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Италия открывается для украинцев: есть всего одно условие

Италия открылась для вакцинированных туристов из Украины

сегодня, 16:15
Автор:

Кравцев Сергей

Украинским туристам, собравшимся посетить Италию, теперь не грозит карантин. Правительство Италии внесло коррективы в правила въезда из стран категории D, в списке которых находится Украина. Единственное условие – граждане Украины, которые хотят избежать карантина, должны быть привиты. Как информирует издание "Комментарии", это подтверждают данные, обнародованные на карте МИД.

Италия открывается для украинцев: есть всего одно условие

Италия Фото из открытых источников

Не нужно также проходить карантин, если у туриста на руках есть отрицательный результат ПЦР-теста или же "зеленый" сертификат, который фактически есть документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации. Также сообщается перечень вакцины, которые признаны Европейским Союзом: Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

В Италию также могут въехать те, кто не прошел полный курс вакцинации, но в таком случае туристам нужно будет на пять дней самоизолироваться и после завершения карантина сделать тест на коронавирус, отрицательный результат которого дает право прекратить самоизоляцию. Детям, которым еще не исполнилось 6 лет тест на коронавирус делать не нужно, но они все равно должны отправиться на карантин вместе с родителями. Такие нормы будут действовать до 25 октября.

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Источник: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?page_id=1973&location=it
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