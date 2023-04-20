Истребители США перехватили два российских стратегических бомбардировщика

Американские истребители совершили перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NOPAD).

Стратегический бомбардировщик Ту-95. Фото: из открытых источников

Персонал NOPAD обнаружил, отследил, точно идентифицировал и перехватил два российских самолета, которые вошли и действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски. Сообщается, что перехват был выполнен истребителями F-16 и F-22.

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Российская авиация оставалась в международном воздушном пространстве и не заходила в воздушное пространство США, или Канады. В командовании отметили, что такие полеты происходят регулярно и не рассматриваются как угроза, или провокационные действия.

Стоит отметить, что ранее подобный инцидент произошел, когда ВВС Германии и Британии перехватили пару российских истребителей и самолет-разведчик, приблизившихся к воздушному пространству НАТО над Балтийским морем.

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Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступательная операция ВСУ уже идет, уверяет замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она также подчеркнула, что наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят, прежде всего, как от информации о состоянии российских оккупационных войск, так и от способностей, возможностей наших Сил обороны. Как расцениваете подобные заявления и весь медийный шум касательно наступательных действий ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



