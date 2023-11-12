Историческое решение от Еврокомиссии и проголосованный бюджет на 2024 год: главные итоги недели

Очередная неделя полномасштабной войны России против Украины продемонстрировала несгибаемость духа украинской свободы. Мы даем понять всем, что, несмотря на определенное снижение поддержки со стороны Запада, а также сложностей на фронте, вызванных, в том числе, пробуксовками этой самой поддержки, не намерены садиться за стол переговоров с агрессором. Более того – обсуждаем тему проведения выборов даже во время войны, принимаем важные законы, продолжаем евроинтеграцию. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" наиболее важные, с их точки зрения, события недели (с 6 по 12 ноября).

Решение Еврокомиссии о старте переговоров о членстве Украины в ЕС

Решение Еврокомиссии о старте переговоров о членстве Украины в ЕС – исторический шаг

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк поделился таким комментарием:

Это важнейшее, историческое событие. Фактически – последний этап перед собственно вступлением Украины в ЕС И опросы показывают позитивные ожидания жителей нашей страны Сейчас ожидается заседание министров ЕС, принятия решений определенными странами. Но позади – важный этап. А впереди – новый вызов. Пройти 34 пакета переговоров по приближению нашего законодательства к европейскому. Надеюсь, в течение нескольких лет (хоть обычно это занимает 4-8 лет), Украина станет полноценным членом ЕС". "Безусловно, событием недели стало решение Европейской Комиссии рекомендовать начать в декабре переговоры о членстве Украины в Евросоюзе

В пятницу вечером, акцентирует нардеп, появилась еще одна позитивная для нас новость – МВФ фактически подтвердил, что мы получим очередной транш в 900 млн долларов, разблокируем другие виды финансирования. Это важно, как с макроэкономической точки зрения, так и в ракурсе последовательной поддержки Украины другими странами, которая привязана к траншам МВФ, поясняет Ярослав Железняк.

И, конечно, продолжает он, следует отменить поддержку 9 октября нашим парламентом госбюджета-2024 во втором чтении и в целом.

"К сожалению, его приняли с огромным дефицитом (41 млрд долларов). Соответственно, нам придется весь год бороться за внешнее финансирование, чтобы иметь возможность финансировать те небольшие траты, которые заложены на социалку, а также те значительные средства, что мы намерены потратить на военные нужды", – констатирует парламентарий.

Украина зафиксировала, что будет жить по военному бюджету весь 2024 год

Экономический эксперт Даниил Монин самым важным событием недели называет принятие госбюджета на 2024 год.

"Теперь Украина зафиксировала, что будет жить по военному бюджету весь 2024 год. Это формирует необходимость изыскать как Минфину, так и союзникам Украины средства на финансирование нашего бюджета", – поясняет эксперт.

По его мнению, принятие Верховной Радой так рано бюджета позволит бюрократии Запада принять и у себя в странах решения о поддержке Украины – как финансовой, так и военной в текущей войне, которую Россия решила вести на истощение.

Много разногласий возникло вокруг принятия госбюджета-2024

Политический аналитик Павел Нусс также одним из знаковых событий считает принятие в целом закона о государственном бюджете на следующий год.

"Главный финансовый документ страны был одобрен "слугами", остатками ОПЗЖ и частью "Голоса" (всего 276 нардепов). Такая вот неестественная получилась коалиция", – отмечет эксперт, акцентируя, что "Европейская солидарность" как оппозиция от голосования воздержалась.

Павел Нусс обращает внимание, что лидер Евросолидарности Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады подверг критике проект госбюджета-2024, в котором существенно увеличиваются расходы на БЭБ, ГБР, прокуратуру и других силовиков, при этом сокращаются расходы на Министерство обороны.

"Он призвал в бюджете-2024 увеличить расходы только на оборону, а не раздувать сметы карательных органов. Финансирование МО уменьшается на 6%, в то же время увеличено финансирование ГПУ и других репрессивных органов, остаются почти 2 млрд на "марафон" и 440 млн на сериалы", – подчеркивает аналитик.

Еще одним важным событием уходящей недели он называет то, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

"Это – общий результат многолетнего труда, – отмечает Павел Нусс. – Движение в Европу началось с Евромайдана и его наказов новой власти. Уже в 2014 году, несмотря на войну, президент Порошенко добился подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и зоны свободной торговли, что переориентировало украинский экспорт на Европу. Позже ВР восьмого созыва, где крупнейшими фракциями были БПП и НФ, провела титаническую работу по имплементации Соглашения об ассоциации, выполнила более 140 условий для получения безвиза с ЕС. В последнее полугодие президентства Порошенко по его инициативе депутаты внесли изменения в Конституцию, обязав украинские власти двигать страну к вступлению в ЕС и НАТО. Хорошо, что после двухлетних колебаний Зеленский продолжил двигаться в направлении, которое было заложено еще тогда. Но, в конце концов, выполнение 4 из 7 предпосылок для начала переговоров также было бы невозможно без оппозиции – фракций ЕС и Голоса".

Переговоры только начинаются, подчеркивает аналитик. В скором будущем Верховной Раде и правительству придется принять ряд непопулярных решений.

"Совместная задача оппозиции и общества – не дать нынешним популистическим властям сойти с избранного нами пути к членству в ЕС", – заключает эксперт.

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