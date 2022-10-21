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Иран обратился с призывом к своим гражданам – воздержаться от поездок в Украину

Власти Ирана рекомендуют гражданам воздержаться от поездок в Украину

сегодня, 12:44
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Автор:

Кравцев Сергей

Министерство иностранных дел Ирана посоветовало своим гражданам воздержаться от поездок в Украину и попросило находящихся в стране иранцев поскорее покинуть территорию страны. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на APA.

Иран обратился с призывом к своим гражданам – воздержаться от поездок в Украину

Флаг Ирана. Фото: из открытых источников

"В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением безопасности в Украине всем гражданам Ирана рекомендовано воздержаться от посещения этой страны", — говорится в сообщении МИД Ирана.

Отмечается, что находящиеся в Украине иранцы также должны покинуть государство, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье опасности.

Стоит напомнить, что Украина официально обвинила Иран в причастности к военным действиям на своей территории. Об этом говорится в заявлении МИД Украины. В США также заявили, что Тегеран врет, когда утверждает, что беспилотники иранского производства не используются РФ в войне против Украины. Издание "Комментарии" обратилось вопросами к экспертам, чтобы выяснить, как события могут развиваться дальше? Каким образом можно покарать Иран и перебить поставки вооружения оттуда в РФ? 

Читайте также на портале "Комментарии" - Иран является участником боевых действий в Украине. Такое мнение высказал представитель по национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Иран ведёт боевые действия путем предоставления России оружия (дроны), с помощью которого наносятся удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине. Кроме того, иранские военные находились в Крыму и помогали РФ в этих операциях. Какими могут быть последствия этих иранских действий? Почему мир упорно не хочет признать, что на территории Украины (и не только) ведется фактически Третья мировая война? Есть ли шанс, что цивилизованные страны решатся, наконец, сокрушить новую ось зла, в которую уже явно входят режимы РФ, Ирана, Беларуси, Северной Кореи? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам. 




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Источник: https://apa.az/en/asia/iran-called-on-its-citizens-to-leave-ukraine-387709
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