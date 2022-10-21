Третья мировая война в Украине: когда мир это признает – как остановить ось зла во главе с РФ

Иран является участником боевых действий в Украине. Такое мнение высказал представитель по национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Иран ведёт боевые действия путем предоставления России оружия (дроны), с помощью которого наносятся удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине. Кроме того, иранские военные находились в Крыму и помогали РФ в этих операциях. Какими могут быть последствия этих иранских действий? Почему мир упорно не хочет признать, что на территории Украины (и не только) ведется фактически Третья мировая война? Есть ли шанс, что цивилизованные страны решатся, наконец, сокрушить новую ось зла, в которую уже явно входят режимы РФ, Ирана, Беларуси, Северной Кореи? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Сейчас важен сбор соответствующих доказательств, с помощью которых Иран можно будет впоследствии привлечь к ответственности

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос рассуждает так:

"Тегеран, действительно, принял сторону Москвы, откровенно помогая ей в продолжении вооруженной агрессии против Украины. Более того, есть основания считать Иран фактическим соучастником преступлений против гражданского населения Украины и уничтожения нашей инфраструктуры. Сейчас важен сбор соответствующих доказательств, с помощью которых эту страну можно будет впоследствии привлечь к ответственности, в том числе и в международных судах".

Между тем, продолжает эксперт, вряд ли одними только санкциями, введенными в отношении Ирана, можно остановить производство им дронов-убийц, равно как их передачу стране-агрессору.

"В свое время страны-члены Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) уже потерпели неудачу в долгосрочных попытках не допустить путем разного рода ограничений развития ракетной программы Ирана, – напоминает Олег Белоколос. – Поэтому нам следует меньше апеллировать к абстрактному миру за помощью, а концентрировать свои силы на конкретных проектах со странами, предоставляющими или планирующими уже в ближайшее время оказать нам действенную поддержку в противодействии российской агрессии, в частности, в сфере противоракетной и противовоздушной обороны".

Происходящее в Украине и вокруг Украины действительно выглядит как Третья мировая война

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что Иран, действительно, соучаствует в войне России против Украины. При этом, подчеркивает он, иранские военные не участвуют в боевых действиях непосредственно.

"Соучастие происходит в виде предоставления военно-технической помощи. Те же беспилотники. Для меня довольно продолжительное время было загадкой, почему США не реагируют на это. Не вводят санкции. Я еще в августе прогнозировал, что Иран не захочет официально поставлять такие беспилотники, чтобы не сорвать планы касательно ядерной сделки, не попасть под новые санкции. В итоге Тегеран попытался схитрить. И сделал ставку на непрямые поставки иранских беспилотников россиянам. Пойдя, по сути, путем Турции. Так, РФ упрекала Эрдогана, что тот предоставляет БПЛА "Байрактар" Украине. А он пояснял, что это делает не государство Турция, а частная компания. По видимому, иранцы сделали нечто подобное. И либо поставляют в РФ беспилотники через какие-то компании, либо и вовсе – в разобранном виде, как комплектующие. Не исключено, что какую-то часть компонентов добавляют уже сами россияне", – поясняет Владимир Воля.

В любом случае, продолжает он, это не отменяет факта, что Иран оказывает РФ военно-техническую поддержку в войне с Украиной. Потому что корпуса иранских беспилотников – это корпуса иранских, а не российских БПЛА. Даже если это некое гибридное творение. К тому же, напоминает эксперт, есть сведения об иранских инструкторах, которые помогают россиянам осваивать эти дроны.

"Как следствие – США, ЕС и Великобритания ввели новые санкции против Ирана. Впрочем, вряд ли эти меры можно назвать достаточными. Под ограничения попали три генерала и компании, которые занимаются производством дронов", – говорит политолог.

Происходящее в Украине и вокруг Украины, считает он, действительно выглядит как Третья мировая война. Потому что в ней, хоть и не прямо, принимает участие значительная часть государств.

"Как минимум, с одной стороны есть Россия Беларусь (которая соучаствует в этой войне, предоставляя территорию, военную технику, боеприпасы), КНДР (политически поддерживает РФ), Сирия (зависима от россиян, так что голосует в ООН всегда под дудку Кремля), Иран (с его военно-технической поддержкой). Вряд ли это можно назвать новой "осью зла". Скорее речь идет о государствах-изгоях, которые находятся под санкциями, – отмечает Владимир Воля. – С другой стороны мы видим Украину, которая защищается, имея мощную финансовую, политическую, военно-техническую, организационную помощь США, Великобритании, ЕС, ряда других государств и объединений. Так что по количеству непрямых участников данной войны на территории Украины можно говорить, что это нечто подобное мировой войне. Вместе с тем, прямого столкновения многих армий нет. Поэтому это скорее наполовину мировая война. От чего она не становится менее страшной. Как ее ни назови".

С 1949 года, когда появилась Женевская конвенция, появился термин вооруженный конфликт – синоним слову "война". Именно такой конфликт мы имеем сейчас, констатирует эксперт.

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