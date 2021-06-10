Иностранцев, привитых «Спутником V», не будут пускать в Украину: почему

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Вечканова Елена
Украина слегка
видоизменяет правила въезда иностранных граждан на свою территорию. Так, в
перечень документов, необходимых для пересечения границы, кроме загранпаспорта официально
добавлены результаты тестирования на ковид, а также "сертификаты вакцинации".
Такую информацию сообщили представители пресс-службы отечественной Госпогранслужбы.
Украина запретила въезд людям, вакцинированным "Спутником V". Фото из открытых источников
Отметим, что украинские
власти отрегулировали список противокоронавирусных препаратов, иммунизация
которыми позволяет человеку въехать в Украину. На данный момент в перечне
находится сразу семь вакцин: "Cominarty" (от Pfizer), "AstraZeneca" и "Covieshild" (одно
производство), "Janssen", "CoronaVac", "Moderna", а также коронавирусный препарат, изготовленный компанией Sinopharm/BIBP.
Как и во многих
других странах мира, в Украине российский "Спутник V" не является разрешенным к использованию. Врачи не рекомендуют
вакцинироваться этим препаратом из-за недоказанности его эффективности и не до
конца изученных вероятных побочных эффектов.
Недоверие к
российской вакцине распространяется теперь и на въезжающих в нашу страну
иностранцев. Если границу захочет пересечь россиянин (или представитель любого
другого государства), получивший прививку "Спутником V", правоохранители откажут ему в подобной привилегии.
У пограничников
такой шаг объясняют тем, что во Всемирной организации здравоохранения
российскую вакцину не внесли в список одобренных к иммунизации препаратов.
Поэтому любые документы, подтверждающие вакцинацию "Спутником V" не являются достаточным поводом для путешествия
в Украину.
К слову, тест на
коронавирус, а также документ о вакцинации украинские пограничники позволяют предъявлять
как в бумажной, так и в электронной формах. Такие бумаги обязательно должны
содержать личные, а также отдельные медицинские данные человека.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что чем отличается разрабатываемый в Украине ковидный сертификат от уже существующего и использующегося международного свидетельства о вакцинации. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, какие интервалы времени должны пройти между получением первой и второй доз различных противоковидных вакцин.
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