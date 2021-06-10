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Иностранцев, привитых «Спутником V», не будут пускать в Украину: почему

Российский препарат не одобрен Всемирной организацией здравоохранения для полноценной иммунизации

сегодня, 13:49
Автор:

Вечканова Елена

Украина слегка видоизменяет правила въезда иностранных граждан на свою территорию. Так, в перечень документов, необходимых для пересечения границы, кроме загранпаспорта официально добавлены результаты тестирования на ковид, а также "сертификаты вакцинации". Такую информацию сообщили представители пресс-службы отечественной Госпогранслужбы.

Иностранцев, привитых «Спутником V», не будут пускать в Украину: почему

Украина запретила въезд людям, вакцинированным "Спутником V". Фото из открытых источников

Отметим, что украинские власти отрегулировали список противокоронавирусных препаратов, иммунизация которыми позволяет человеку въехать в Украину. На данный момент в перечне находится сразу семь вакцин: "Cominarty" (от Pfizer), "AstraZeneca" и "Covieshild" (одно производство), "Janssen", "CoronaVac", "Moderna", а также коронавирусный препарат, изготовленный компанией Sinopharm/BIBP.

Как и во многих других странах мира, в Украине российский "Спутник V" не является разрешенным к использованию. Врачи не рекомендуют вакцинироваться этим препаратом из-за недоказанности его эффективности и не до конца изученных вероятных побочных эффектов.

Недоверие к российской вакцине распространяется теперь и на въезжающих в нашу страну иностранцев. Если границу захочет пересечь россиянин (или представитель любого другого государства), получивший прививку "Спутником V", правоохранители откажут ему в подобной привилегии.

У пограничников такой шаг объясняют тем, что во Всемирной организации здравоохранения российскую вакцину не внесли в список одобренных к иммунизации препаратов. Поэтому любые документы, подтверждающие вакцинацию "Спутником V" не являются достаточным поводом для путешествия в Украину.

К слову, тест на коронавирус, а также документ о вакцинации украинские пограничники позволяют предъявлять как в бумажной, так и в электронной формах. Такие бумаги обязательно должны содержать личные, а также отдельные медицинские данные человека.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что чем отличается разрабатываемый в Украине ковидный сертификат от уже существующего и использующегося международного свидетельства о вакцинации. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какие интервалы времени должны пройти между получением первой и второй доз различных противоковидных вакцин.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/VAZHLIVO-Rezultati-testu-vid-COVID-19-ta-dokument-pro-vakcinaciyu-shcho-predyavlyayutsya-na-kordoni-mayu-mistiti-dostatnyu-informaciyu/
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